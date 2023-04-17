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RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi tarihler tatil? (2023 Ramazan Bayramı tatil tarihleri)

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#Resmi Tatil Ne Zaman#Ramazan Bayramı Tarihleri#Bayram Tatili Kaç Gün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 19:18

Resmi tatil ne zaman başlayacak sorusu Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla öne çıkan konulardan oldu. 23 Mart 2023 tarihinde başlayan Ramazan ayının son günlerine girildi. 17 Nisan Pazartesi günü Kadir Gecesi'nin idrak edilmesinin ardından bayram tatili hazırlıkları başlayacak. Milyonlarca memur, öğrenciler ve özel sektör çalışanları Ramazan Bayramı hangi gün? sorusunun yanıtına göre hazırlıklarını sürdürecek. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili 9 gün olurken, bu sene Ramazan Bayramı'nın 1. günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatili ile resmi tatil başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte, Ramazan Bayramı tatili günleri ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL ne zaman başlıyor Bayram tatili kaç gün, hangi tarihler tatil (2023 Ramazan Bayramı tatil tarihleri)

2023 Ramazan Bayramı resmi tatil günleri, tatil planlarına başlayanların gündemine geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı, bu yıl toplam 29 gün sürecek. Ramazan ayının sona ermesiyle üç günlük bayram tatili başlayacak ve arefe günü ise yarım gün tatil olacak. Bankalar ile kamu kurumları arefe günü yarım gün tatil ile beraber bu yıl Ramazan Bayramı'nda üç buçuk gün izinli olacak. Öte yandan bayram günleri bu sene cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geldiği için bayram tatili hafta sonu gerçekleşecek.

2/5RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek.

3/5RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geldi. Bayram 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Öte yandan okullarda ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başladı ve Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti.

Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil 3.5 gün olacak.

4/520 Nisan Tatil Mi

20 Nisan Tatil Mi?

20 Nisan Perşembe günü resmi tatil olmadığından tam gün tatil olmayacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilmektedir. Arefe günleri yarım gün tatil olacak. Bu sebeple bankalar ve kamu kurumları yarım gün açık olacak.

5/5RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

AREFE: 20 NİSAN-2023 PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün): 21 NİSAN-2023 CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün): 22 NİSAN -2023 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün): 23 NİSAN -2023 PAZAR

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