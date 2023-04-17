RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün, hangi tarihler tatil? (2023 Ramazan Bayramı tatil tarihleri)

2023 Ramazan Bayramı resmi tatil günleri, tatil planlarına başlayanların gündemine geldi. Diyanet takvimine göre Ramazan ayı, bu yıl toplam 29 gün sürecek. Ramazan ayının sona ermesiyle üç günlük bayram tatili başlayacak ve arefe günü ise yarım gün tatil olacak. Bankalar ile kamu kurumları arefe günü yarım gün tatil ile beraber bu yıl Ramazan Bayramı'nda üç buçuk gün izinli olacak. Öte yandan bayram günleri bu sene cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk geldiği için bayram tatili hafta sonu gerçekleşecek.