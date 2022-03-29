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Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı takvimi

#Ramazan#2022 Ramazan#Bayram

Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri Ramazan Bayramı tarihi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

1/3Ramazan Bayramı ne zaman İşte 2022 Ramazan Bayramı takvimi

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İşte, 2022 Ramazan Bayramı takvimi...

2/32022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

 

 

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#Ramazan#2022 Ramazan#Bayram