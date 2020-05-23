Ramazan Bayramı mesajları 2020: Resimli, kısa ve uzun, komik Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri
Ramazan Bayramı mesajları ve Şeker Bayramı mesajları, bu bayrama güne sayılı saatler kala araştırılıyor. Resimli, komik, en güzel bayram mesajları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek. Birlik ve beraberliğin arttığı, gönül bağlarının daha da kuvvetlendiği bayramlarda vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. Özellikle koronavirüs sürecinde sevdiklerinden ayrı olanlar araştırmalarını hızlandırdılar. En güzel, resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri sizlerle…
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Bayram mesajları, sevdiklerini bu özel günde hatırlamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliği artıran bayramlar her yıl büyük bir coşku ile bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç gün boyunca devam edecek olan bayramın birinci günü 24 Mayıs Pazar olacak. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan vatandaşlar sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri
RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...
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Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.olsun.
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Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
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Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
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Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun. Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
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KOMİK BAYRAM MESAJLARI
Minareden atlarım, bayramını kutlarım. Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun