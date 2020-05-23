Ramazan Bayramı mesajları 2020: Resimli, kısa ve uzun, komik Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

Bayram mesajları, sevdiklerini bu özel günde hatırlamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliği artıran bayramlar her yıl büyük bir coşku ile bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç gün boyunca devam edecek olan bayramın birinci günü 24 Mayıs Pazar olacak. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan vatandaşlar sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları ve kutlama sözleri



RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI



Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

