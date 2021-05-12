Ramazan bayramı arefesi mesajları ve sözleri: Ramazan'a veda mesajları
Ramazan bayramı arefesi mesajları ve sözleri sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başladı. Bayramın müjdecisi arefenin anlam ve önemini anlatmak isteyenler, arefe mesajları ve sözleri seçeneklerini inceliyor. Sizler de arefe mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. Arefe mesajlarıyla ayrıca Ramazan ayına veda mesajınızı verebilirsiniz. İşte anneye, eşe, sevgiliye, kayınvalideye arefe günü mesajları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Arefe günü mesajları için araştırmalar bayramdan öncesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs'a denk geliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ile kutlanıyor.
2
AREFE GÜNÜ MESAJLARI
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.
Bugün #Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle#Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe günü tutulan oruç ile Ramazan’a veda ediyoruz. Allah seneye de bizleri Ramazan’a ulaştırsın inşallah.
Kalbimizde Ramazan’a veda etmenin hüznü ve Bayram’a kavuşmanın neşesi.Vefat eden sevdiklerimiz başta olmak üzere, hepimiz için rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş diliyoruz.
3
Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.
Bütün bekleyişlerinizin , arefe günü bayramı bekleme tadında olması dileğiyle.....
Bugünün feyiz ve bereketi üzerimizden eksik olmasın. Niyetlerimiz makbul, amellerimiz kabul olsun #arefe günümüz kutlu olsun.
Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.
Bir avuç dua,bir kucak sevgi,kapatır mesafeleri ve birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününümüz kutlu Olsun.
4
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.
Oruçlarınızın sevabıyla günahlarınızdan arındığınız bir Arefe günü olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
5
ARİFE NE DEMEK?
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.