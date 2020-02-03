Kalorisi az gibi görünen bu yiyecekler kilo almanıza sebep olabilir

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Diyetisyen Şeyma Yılmaz, bizi tuzağa düşüren gıdalardan birkaçını bizlerle paylaştı.","articleBody": "İster kilo vermek adına olsun, ister kiloyu korumak ya da kilo almak adına olsun, tüm besinlerden yeterli, ölçülü, dengeli biçimde tüketmek sağlığın korunması ve istenilen hedefe ulaşılması açısından çok önemlidir. Dolayısıyla bu düşüncelerle tükettiğimiz bazı besinlerde ölçüyü kaçırdığımızda tartıda hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu konuda tuzağa düştüğümüz gıdalardan birkaçı…Genellikle salatalarda ve ezme olarak kullandığımız lezzetli bir meyve olan avokado; tekli doymamış yağlar, lif, protein, antioksidan, vitamin ve mineraller bakımından zengin faydalı bir yiyecektir. Avokado, omega 6 ve omega 9 yağlarından zengin olması dolayısıyla özellikle kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Yarım orta boy avokado yaklaşık 130 kkaldir ve 12 gram yağ içerir. Bu da demek oluyor ki büyük boy avokadonun bir tanesini tükettiğinizde 350-400 kaloriye varan bir enerji alıyorsunuz. Bu da günlük ortalama aldığınız kalorinin neredeyse dörtte biri demek.Zengin enerji içeriğinin yanı sıra içerdiği lif, antioksidan, vitamin ve minerallerle kuru meyveler sağlık açısından son derece faydalı besinlerdir. Demir bakımından zengindirler. Taze meyveye göre tüketiminin pratik, taşınmasının kolay olması ve bozulmaması nedeniyle ara öğünlerde daha çok tercih edilirler. Kuru meyvenin içeriğindeki su miktarı oldukça azaldığından dolayı taze meyveye göre bir porsiyonluk miktarları çok daha azdır. Dolayısıyla kalorisi yüksek, şeker miktarı fazladır. Özellikle tatlı krizlerinde bizi cezbeden kuru meyveler, porsiyon miktarına dikkat etmeden, gelişigüzel tüketildiğinde yağ dokusu olarak vücudumuza geri dönecektir. 20-25 gramlık kuru meyvenin, 1 porsiyon taze meyve kadar kalori sağladığı unutulmamalı, şeker ilavesi olmayan sadece meyvenin kendisi olan ürünler tercih edilmeli, porsiyon ölçüsüne dikkat edilerek tüketilmelidir.Çeşidine göre değişmekle birlikte yaklaşık %80’i tekli doymamış yağ asitlerinden oluşan zeytinyağı en sağlıklı yağlar arasındadır. Tekli doymamış yağ asidi omega 9’un diğer adıyla oleik asidin kalp sağlının korunmasında önemli bir yeri vardır. Zeytin ve zeytinyağı; içeriklerindeki faydalı yağ asitleri, E vitamini başta olmak üzere vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla kalp hastalıklarından ve kanserden korur. Ancak olumlu etkilerinden dolayı aşırı tüketilmemeli, zeytinyağının da bir yağ olduğu ve 1 gramının 9 kkal olduğu unutulmamalıdır. Yağ içeriği yüksek olan zeytin meyvesinin 6-7 tanesi 50 kkaldir. Salata ya da yemek yaparken bol bol eklenen zeytinyağı yiyecekte 100-200 kkal hatta bazen daha fazla fazladan kalori almaya sebep olabilir.Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi kuruyemişler yağ içeriği yüksek besinlerdir. Özellikle kış aylarında evde çayın yanında, misafirlikte, film izlerken ya da sohbet ederken farkında olmadan kuruyemiş tüketiminde dozu oldukça aşabiliyoruz. Kuruyemişler kararında tüketildiğinde doygunluk sağlayan, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan besinlerdir ve bu yönüyle kilo vermeye yardımcıdırlar. İçeriklerindeki lif, protein, faydalı yağ asitleri, antioksidanlar, vitamin ve minerallerle sağlığa olumlu katkıda bulunurlar. Ancak tüketilen miktara dikkat edilmediği takdirde vücudumuzda yağ olarak depolanacaklardır. 40 gram kuruyemişin (yaklaşık 1 avuç kadar) 200-250 kkal olduğu düşünüldüğünde gün içerisinde maksimum bu miktarda tüketmek ve aşırıya kaçmamak gerekir. Kuruyemişler çiğ olarak tercih edilmelidir.Saf fıstık ezmesi (yer fıstığı) uygun miktarda tüketildiğinde yağ yakımına dolayısıyla kilo vermeye yardımcı bir besindir. Besin değeri zengindir, protein ve sağlıklı yağlar içerir. 1 yemek kaşığı (16 gr) fıstık ezmesi 100 kkaldir. İçerisinde şeker ve yağ gibi katkı maddeleri olanlar tercih edilmemeli, alınan ürünün içindekiler listesi incelenmeli, saf fıstık ezmesi olmasına dikkat edilmelidir.Granola; kuru meyve, tahıl ve fındık, badem gibi yağlı tohumların şeker ya da bal gibi bir tatlandırıcı ve yağla birlikte kavrulmasıyla elde edilen genellikle kahvaltılarda tercih edilen bir üründür. Kahvaltılık gevrek ve granolalar içerdiği meyve, yağlı tohum ve tam tahıllarla pratik ve besleyici bir kahvaltı seçeneği olarak değerlendirilebilir. Fakat ürünün kalorisi, içeriğindeki şeker ve yağ oranı göz ardı edilmemelidir. Lezzetli olmaları nedeniyle tüketimleri aşırıya kaçabilmekte ve bu da vücutta yağlanmayla sonuçlanabilmektedir. Bu tür ürünler tüketilirken porsiyon miktarına dikkat edilmeli ve paketli ürünün içindekiler listesi incelenmelidir.Son zamanlarda genellikle zayıflamak isteyenlerin gözdelerinden biridir. Fakat sanılanın aksine hiç de masum değildir. Aslında kinoa, bulgurdan daha fazla yağ ve kalori içerir. 2-3 yemek kaşığı pişmiş kinoanın bir ince dilim ekmek kadar enerji sağladığı unutulmadan tüketilmelidir.","author": {"@type": "Person","name": "Fotoğraflar: Alamy"},"publisher": {"@type": "Organization","name": "Hürriyet","logo": {"@type": "ImageObject","url" : "https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/0x0/590c24950f25442978242248.jpg","width": 230,"height": 60}}}</script><div id="infinite-news-container"></div><div class="infinite-loading mt20 container hidden"><div class="timeline-wrapper"><div class="timeline-item"><div class="animated-background"><div class="background-masker content-first-end"></div><div class="background-masker content-top"></div><div class="background-masker content-second-line"></div><div class="background-masker content-third-line"></div><div class="background-masker content-third-end"></div></div></div></div></div><div class="rhd-main-footer hidden"><footer class="main-footer" data-ts="main-footer"><div 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