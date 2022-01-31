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Eren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu hakkında bilgiler

#Eren Talu#Defne Samyeli'nin Eski Eşi#Eren Talu Kimdir

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu kızları Derin Talu'nun aşk hayatıyla gündemde yer alıyor. Bu güne kadar kızlarıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayan Eren Talu'nun bu kez Derin Talu ve Hakan Sabancı hakkında çıkan haberlere tepki gösterdiği söyleniyor. Peki, Eren Talu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Eren Talu hakkında merak edilenler...

1/3Eren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli Defne Samyelinin eski eşi Eren Talu hakkında bilgiler

Defne Samyeli ve eski eşi Eren Talu evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin Talu'nun adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılıyor. Bu yakınlaşmaya ise Eren Talu'dan uyarı geldiği söyleniyor. Eren Talu kızına aşk hayatıyla ilgili, "Dikkatli ol" uyarısında bulunmuş.

2/3EREN TALU KİMDİR

EREN TALU KİMDİR?

Eren Talu, 1960 yılında dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailede büyüyen Eren Talu, ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşi de kendisi gibi mimardır. Talu'nun okuduğu lise Galatasaray Lisesi'dir. Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir.

3/3Eren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli Defne Samyelinin eski eşi Eren Talu hakkında bilgiler

Eren Talu, 1995-2011 yılları arasında Defne Samyeli ile evlilik hayatı geçirmiş, 2011 yılında ise Serap Talu ile evlenmiştir. Eren Talu'nun Defne Samyeli ile birlikteliğinden Deren, Derin Talu; son evliliğinden ise Su Talu adında çocukları olmuştur.

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