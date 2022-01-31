Eren Talu kimdir, kaç yaşında, nereli? Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu hakkında bilgiler

Defne Samyeli ve eski eşi Eren Talu evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin Talu'nun adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılıyor. Bu yakınlaşmaya ise Eren Talu'dan uyarı geldiği söyleniyor. Eren Talu kızına aşk hayatıyla ilgili, "Dikkatli ol" uyarısında bulunmuş.