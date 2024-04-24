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Kiracısı Demet Akalın'ı çıldırttı! 'O evi almak için milletin ağız kokusunu çektim'

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#Demet Akalın#Kira#Ev
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 13:38

Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı polemiği canlı yayında anlattı. 5 bin TL karşılığında evinde oturan kiracısına tepki gösteren Akalın, "Evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam emlakçıya gidip 'programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş." sözleriyle isyan etti.

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Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte. Mankenlik yaptığı yıllarda bir ev alan Akalın, programda kiracısıyla yaşadığı polemiği anlattı.

Aylık 5 bin TL kira aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' demiş

Kiracısı Demet Akalını çıldırttı O evi almak için milletin ağız kokusunu çektim

O EVİ ALMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM

Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum." ifadelerini kullandı.

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#Demet Akalın#Kira#Ev

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