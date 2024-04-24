Kiracısı Demet Akalın'ı çıldırttı! 'O evi almak için milletin ağız kokusunu çektim'

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Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte. Mankenlik yaptığı yıllarda bir ev alan Akalın, programda kiracısıyla yaşadığı polemiği anlattı.
Aylık 5 bin TL kira aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' demiş
O EVİ ALMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIM
Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum." ifadelerini kullandı.