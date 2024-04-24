Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

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Şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkat çekmesine dair sorulara şu yanıtı verdi:

“3-4 yıldır spor yapıyorum. Haftanın 4 gününü buna ayırıyorum. Özellikle zayıflamak için değil daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Zayıf olmayı çok da sevmem. Etli butlu olmayı severim. O yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum.”

Geçtiğimiz ekim ayında Serkan Sağdıç ile evlenen Mosso, “Evlendikten sonra bana bir rahatlama geldi. Kendi kendime ‘Oh buldum, bitti artık’ diyorum” açıklamasını da yaptı.