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Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Spor
Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 09:52

Melek Mosso önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkat çekmesine dair sorulara şu yanıtı verdi:

“3-4 yıldır spor yapıyorum. Haftanın 4 gününü buna ayırıyorum. Özellikle zayıflamak için değil daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Zayıf olmayı çok da sevmem. Etli butlu olmayı severim. O yüzden de o ayarı çok kaçırmamaya çalışıyorum.”

Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

Geçtiğimiz ekim ayında Serkan Sağdıç ile evlenen Mosso, “Evlendikten sonra bana bir rahatlama geldi. Kendi kendime ‘Oh buldum, bitti artık’ diyorum” açıklamasını da yaptı.

Melek Mosso: Etli butlu olmayı severim

 

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Spor

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