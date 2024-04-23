'Bade magazini sever aşk olsa söylerdi'

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“Hava bugün harika. Biz de bu güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktık” diyen oyuncu, iş insanı Sadettin Saran’la aşk yaşadığı dedikoduları hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi:

“Hava güzel, her şey güzel. Bu sorulara cevap vermesem daha iyi olur.” Araya giren arkadaşı “Olsa Bade zaten saklamaz sizden. O magazini sever, sizleri de seviyor, olsa söylerdi” dedi. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bebek her an gelebilir

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Gonca Vuslateri önceki akşam eşi Levent Yaşar’la Cihangir Jash adlı mekânda yemekteydi.

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Çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, “Hamileliğimde son 3 haftaya girdim. Doktorum ‘Hazırlıklı olun’ dedi. Artık her an bekliyoruz” diye konuştu. Pembe eşofman takımı ve terlikleriyle poz veren oyuncu, muhabirlere “Lütfen yazarken terliklerimi unutmayın” diyerek takıldı. (Sayit DURMAZ)

Benim sahnem her şeyin cevabı

Hadise, önceki gece İstanbul Kongre Merkezi Harbiye sahnesindeydi. Ünlü popçu, kendisini dinlemeye gelenleri “Sizleri görünce bu işi iyi ki yapıyorum diyorum. Bu bir ekip işi, sizsiz olmaz. Benim sahnem her şeyin cevabı. İyi ki geldiniz, tüm yorgunluklarımı unutturuyorsunuz” diyerek selamladı.

2 saat sahnede kalan Hadise , “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Mesajımı Almıştır O” gibi hit şarkılarını seslendirdi. Züleyha Kuru imzalı bir kıyafet giyen şarkıcı, konsere 10 dansçısı eşliğinde sergilediği şovla renk kattı.

Demet’ten yeni şarkı

Demet Akalın, yeni albümü “D Pop”un ilk şarkısı “Karıştırıcam O Uykularını” ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.

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Akalın, söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait şarkısını ilk kez “Survivor” yarışmasının ‘Birleşme Partisi’nde seslendirdi.

Dost sahnesi

Kubat, geçen akşam Kalamış Wyndham Otel’deki Ouza Restoran’da sahne aldı.

Sanatçı, kendisini dinlemeye gelen Funda Arar’ı sahneye davet etti. İki yakın dost, düet yaptıkları şarkılarla mekândakilere keyifli dakikalar yaşattı.

Ne yaptım ben?

Oyuncu Tuvana Türkay’la 1.5 yıllık ilişkisi geçen sene sona eren İzzet Antebi, önceki gece Bebek’te objektife takıldı.

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Telefon görüşmesi yaptığı kişiye “Ben ne yaptım, bana söyler misin?” diyerek sesini yükselten işadamı, görüntülendiğini fark edince hızlı adımlarla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Nişantaşı tarzı

Cansu Tosun önceki gün Nişantaşı City’s AVM çıkışında görüntülendi.

Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, yaz tatili için henüz planının olmadığını belirtti ve ekledi: “İşlere göre şekillenecek. Hem yurtdışı hem de burada olmak istiyoruz. Çok çalıştık, dinlenmeyi hak ettik.” Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil’in maçlarını izlemeye gittiğini de söyledi.