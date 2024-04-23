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23 Nisan ünlüleri... 'Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim'

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#23 Nisan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#23 Nisan Kutlamaları
23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 13:52

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Ünlü isimler, 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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NORM ENDE

Seneler önce 23 Nisan’ı kutlayan şu ortadaki kısa boylu çocuk benim :) Çocukken özgürce kurulmuş büyülü hayaller, büyümemek hep çocuk kalabilmekle mümkün oluyor. Herkese içindeki çocuğu yaşatabildiği bir gelecek dilerim. Bu 23 Nisan’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda 100 çocukla beraber hep bir ağızdan Parla’yı söyleyeceğiz, bu yüzden en az onlar kadar heyecanlıyım.

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

GÖKSEL

Ünlü şarkıcı Göksel 23 Nisan'a özel bir paylaşımda bulundu. Okul yıllarında çekildiği bir kareyi yayınlayan şarkıcı altına, '23 Nisan Kutlu Olsun' notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa sevenleri, 'Gülüşün hiç değişmemiş', 'Bunu hiç görmemişsiz çok tatlı' şeklinde yorumlarda bulundular.

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23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

HARUN TEKİN

1979... Dünyanın bütün çocuklarının bayramı kutlu olsun!

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

KEREM ALIŞIK

"Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

TEOMAN

Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. “Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık.”

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

FAHRİYE EVCEN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

BİGE ÖNAL

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun

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23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

ASLIHAN KARALAR

İçinizdeki çocuğu sevin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

BERFU YENENLER

Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafımız. Bütün çocuklar hep gülsün kahkahaları hiç durmasın bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

TANER ÖLMEZ

23 Nisan Kutlu Olsun

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

GÜL ONAT

Nice 23 Nisanlara sevgili Türkiye

23 Nisan ünlüleri... Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim

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#23 Nisan#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#23 Nisan Kutlamaları

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