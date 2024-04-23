23 Nisan ünlüleri... 'Şu ortadaki kısa boylu çocuk benim'

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NORM ENDE
Seneler önce 23 Nisan’ı kutlayan şu ortadaki kısa boylu çocuk benim :) Çocukken özgürce kurulmuş büyülü hayaller, büyümemek hep çocuk kalabilmekle mümkün oluyor. Herkese içindeki çocuğu yaşatabildiği bir gelecek dilerim. Bu 23 Nisan’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda 100 çocukla beraber hep bir ağızdan Parla’yı söyleyeceğiz, bu yüzden en az onlar kadar heyecanlıyım.
GÖKSEL
Ünlü şarkıcı Göksel 23 Nisan'a özel bir paylaşımda bulundu. Okul yıllarında çekildiği bir kareyi yayınlayan şarkıcı altına, '23 Nisan Kutlu Olsun' notunu düştü.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa sevenleri, 'Gülüşün hiç değişmemiş', 'Bunu hiç görmemişsiz çok tatlı' şeklinde yorumlarda bulundular.
HARUN TEKİN
1979... Dünyanın bütün çocuklarının bayramı kutlu olsun!
KEREM ALIŞIK
"Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."
TEOMAN
Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. “Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık.”
FAHRİYE EVCEN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.
BİGE ÖNAL
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun
ASLIHAN KARALAR
İçinizdeki çocuğu sevin.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
BERFU YENENLER
Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafımız. Bütün çocuklar hep gülsün kahkahaları hiç durmasın bayramımız kutlu olsun.
TANER ÖLMEZ
23 Nisan Kutlu Olsun
GÜL ONAT
Nice 23 Nisanlara sevgili Türkiye