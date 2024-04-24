İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e sert çıktı: Kör ol ama nankör olma!

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Mustafa Keser verdiği röportajda Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Fatih Kısaparmak’la ilgili yorumlarda bulunup “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” dedi.

Bu sözler üzerine İbrahim Tatlıses sinirlenerek “Aramızda Kalmasın” yayınına bağlanıp şu açıklamayı yaptı:



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“Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum. Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim.”Mustafa Keser, Akşam gazetesine verdiği röportajda genç şarkıcılardan rahatsız olduğunu da söyledi.

Gençler için “terbiyesiz ve saygısızlar” diyen Mustafa Keser, “Gidip ense köklerine iki sille çekeyim. Fotoğraf çekmek isteyen hayranlarına, ‘Şimdi olmaz daha sonra’ diyorlar” sözleriyle de dikkat çekti.

Keser, eğittiği bir ismin (Koray Avcı) şimdilerde kendisinden daha iyi para kazandığını ancak kendisini gördüğünde selam bile vermediğini belirtti:

“Yanıma oturtup görünsün, adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu. Benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip selam vermedi.”