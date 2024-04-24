İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e sert çıktı: Kör ol ama nankör olma!

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Mustafa Keser verdiği röportajda Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Fatih Kısaparmak’la ilgili yorumlarda bulunup “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” dedi.
Bu sözler üzerine İbrahim Tatlıses sinirlenerek “Aramızda Kalmasın” yayınına bağlanıp şu açıklamayı yaptı:
Gençler için “terbiyesiz ve saygısızlar” diyen Mustafa Keser, “Gidip ense köklerine iki sille çekeyim. Fotoğraf çekmek isteyen hayranlarına, ‘Şimdi olmaz daha sonra’ diyorlar” sözleriyle de dikkat çekti.
Keser, eğittiği bir ismin (Koray Avcı) şimdilerde kendisinden daha iyi para kazandığını ancak kendisini gördüğünde selam bile vermediğini belirtti:
“Yanıma oturtup görünsün, adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu. Benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip selam vermedi.”