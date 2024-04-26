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Ahu Tuğba ABD’de trafik kazası geçirdi

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#Ahu Tuğba#ABD#Yeşilçam
Ahu Tuğba ABD’de trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 09:40

Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba, kızı ile ABD’ye yerleşmişti.

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Sanatçı geçen gün ise Los Angeles’ta trafik kazası geçirdi.

Magazinsortie adlı internet sayfası tarafından duyurulan haberde, Los Angeles Katolik Hastanesi’ne kaldıran Tuğba’nın kaburgalarının kırıldığı ve ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü öğrenildi.

Ahu Tuğba ABD’de trafik kazası geçirdi

Ahu Tuğba’nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Ahu Tuğba, “Banker Bilo”, “Dokunmayın Şabanıma”, “Kayıp Kızlar”, “Elveda Dostum”, “Yapışık Kardeşler” gibi kült filmlerde oynadı.

 

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#Ahu Tuğba#ABD#Yeşilçam

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