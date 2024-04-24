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Haluk Levent'ten kanser tedavisi gören ablasına destek!

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Levent#Hicran Levent#Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
Haluk Leventten kanser tedavisi gören ablasına destek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 12:36

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Adana konserinde kanserle savaşan ablasını sahnede ağırladı. Levent "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık" ifadelerini kullandı.

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 Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye kanserle savaşan ablası Hicran Levent'i davet etti.

Konserde ablası karşılıklı çiftetelli oynayan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.

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SAÇLARINI KAZITTI
Haluk Levent'in paylaşımında  tedavi nedeniyle saçları dökülen ablası Hicran Levent'e destek olmak için saçlarını kazıttığı görüldü.

Levent, "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" ifadelerini kullandı.

 

 

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#Haluk Levent#Hicran Levent#Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

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