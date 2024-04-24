Haluk Levent'ten kanser tedavisi gören ablasına destek!

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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye kanserle savaşan ablası Hicran Levent'i davet etti.

Konserde ablası karşılıklı çiftetelli oynayan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı.

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SAÇLARINI KAZITTI

Haluk Levent'in paylaşımında tedavi nedeniyle saçları dökülen ablası Hicran Levent'e destek olmak için saçlarını kazıttığı görüldü.

Levent, "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" ifadelerini kullandı.