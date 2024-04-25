Demet Akalın 52. yaşını kutladı

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Okan Kurt, eşine sürpriz yaparak Sahne İstanbul’u kapattı. Şarkıcının 52. yaş gününü birçok yakın arkadaşı da kutladı. Gecede “İnci Taneleri” dizisiyle tanınan Sincanlı Erkal Sonel sahne aldı. Demet Akalın ve Okan Kurt çıkışta objektiflere poz verdi. Okan Kurt, “Çok zor olmadı partiyi Demet’ten gizlemek” diyerek güldü. Demet Akalın ise “Biz şimdilerde çok yoğunuz. Albüm de çıktı. İş arkadaşlarım ve yakın arkadaşlarım ile beraber güzel bir gece planlanmış. Mutlu oldum” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Halen yastayım

Elif Karlı önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Geçtiğimiz sene eşi Cengiz Karlı’yı kaybeden Karlı, “Müziğe kendinizi motive etmek zor oldu mu?” sorusuna, “Müziğe motive zor olmadı ama hayatımdaki her şey zor. Halen yastayım. Cengiz ömür boyu aklımdan çıkmayacak. 30 senedir evliydim. Bir gecede hayallerim değişti. Hayatımda sadece müzik ve çocuklar var. Müzik ve sahne iyileştirdi” cevabını verdi. (Behlül AYDIN)

Nişan tamam nikâh yaza

Sunucu ve oyuncu Derya Taşbaşı, 3 yıldır birlikte olduğu Deniz İçmeli ile geçen akşam sade bir törenle nişanlandı.

Taşbaşı, haziranda gerçekleşecek düğün için hız kesmeden hazırlıklara başladığını ve hayalindeki gelinliği aradığını söyledi.

Hollywood’a ilk adımı attı

Hollywood’un başarılı yönetmeni Guy Ritchie’nin son keşfi Adem Yılmaz oldu. Yılmaz, yönetmenin büyük bir kısmını Antalya’da çektiği “The Ministry of Urgentlemanly Warfare” filminde bir Nazi subayına hayat verdi.

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Yılmaz, Amerika’da vizyona giren filmindeki oyunculuğuyla dikkat çekti. Oyuncu, hiç Almanca bilmemesine rağmen 2 gün çalışarak verdiği deneme çekimi ile bu role seçildi. Oyuncu, yönetmenin oyunculuğun doğaçlama tekniğini kullandı.

Evliliğe küs değilim

Tuğba Özerk önceki gece Büyük Kulüp’te sahne aldı. Şarkıcı, konserinde 45’inci evlilik yıldönümünü kutlayan çifti de tebrik etti.

Özerk “Gerçekten yürekten kutlarım sizleri. Böyle büyük aşklar, âşıklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti. Ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok” dedi.