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Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın aşkı belgelendi

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#Bülent Şakrak#Esra Akpınar#Etiler
Bülent Şakrak ile Esra Akpınarın aşkı belgelendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 08:40

Aşk yaşadıkları konuşulan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar, önceki gece Etiler’deki bir mekâna girerken görüntülendi.

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8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Ceyda Düvenci’yle8 yıllık evliliği geçen yılın temmuz ayında sona eren oyuncu Bülent Şakrak’ın Esra Akpınar’la aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Bülent Şakrak ile Esra Akpınarın aşkı belgelendi

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ilk kez birlikte görüntülendi. Sevgililer önceki gece Etiler’deki bir mekâna girerken objektife yansıdı.

Bülent Şakrak ile Esra Akpınarın aşkı belgelendi

BİZİ BİLEN BİLİR

Bülent Şakrak, “Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, aşk soruları üzerine de “Her şey yolunda, iyi akşamlar diliyorum” demekle yetindi.

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Bülent Şakrak ile Esra Akpınarın aşkı belgelendi
Bülent Şakrak, Zeynep Bastık’ın önceki akşam TİM Show Center’da verdiği konserde de sevgilisi Esra Akpınar’ı öperken görüntülendi.

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#Bülent Şakrak#Esra Akpınar#Etiler

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