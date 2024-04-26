Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın aşkı belgelendi

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8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Ceyda Düvenci’yle8 yıllık evliliği geçen yılın temmuz ayında sona eren oyuncu Bülent Şakrak’ın Esra Akpınar’la aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar ilk kez birlikte görüntülendi. Sevgililer önceki gece Etiler’deki bir mekâna girerken objektife yansıdı.

BİZİ BİLEN BİLİR

Bülent Şakrak, “Ceyda Düvenci ile boşanmanızın sebebinin Esra Hanım olduğu iddia ediliyor, neler söyleyeceksiniz?” sorusuna “Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir” yanıtını verdi. Oyuncu, aşk soruları üzerine de “Her şey yolunda, iyi akşamlar diliyorum” demekle yetindi.

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