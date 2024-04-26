Kadir İnanır'dan haber var! 'Tedavisi olumlu ve iyiye gidiyor'

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Usta sanatçı, operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti. 74 yaşındaki İnanır’ın tedavisi daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmiş ve fizik tedaviye başlamıştı.

Jülide Kural, sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi: “Olumsuz bir şey yok. Tabii ki kısa süreli bir tedavi süreci değil. Emin ellerde. Ayrıca kendisi de son derece kararlı. Fizik tedavi sürecinde her insan gibi o da zorlanıyor ama bunu atlatacak. Şu an için bütün tedavilerini hastanede almasından yanayız. Bu süreç ne kadar sürecek, bilemiyorum. Birkaç güne genel bir açıklama yapacağım ama tedavi olumlu ve gayet iyiye gidiyor.”

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Kadir İnanır’a sağ kolunda oluşan sorun nedeniyle fizik tedavi uygulanıyor. Yüzünde hiçbir sorun olmayan İnanır,

haftaya da ziyaretçi kabul edebilecek.