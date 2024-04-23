×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Nuri Alço'dan güzel haber! 'Terk etmedi sevdan beni'

Güncelleme Tarihi:

#Nuri Alço#Burcu Alço#Yeşilçam
Nuri Alçodan güzel haber Terk etmedi sevdan beni
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 11:17

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço'dan haber var. Burcu Alço güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Eşi Burcu Alço tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Nuri Alçodan güzel haber Terk etmedi sevdan beni

Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nuri Alço'nun tedavisine Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi.

Kalp pili takılan ve zor günleri atlatan Nuri Alço taburcu oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından veren Burcu Alço, usta oyuncunun fotoğrafını paylaşıp altına, 'Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun' mesajını yazdı.

Haberin Devamı

Nuri Alçodan güzel haber Terk etmedi sevdan beni

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nuri Alço#Burcu Alço#Yeşilçam

BAKMADAN GEÇME!