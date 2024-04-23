Nuri Alço'dan güzel haber! 'Terk etmedi sevdan beni'

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Eşi Burcu Alço tarafından Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Nuri Alço'nun tedavisine Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi.

Kalp pili takılan ve zor günleri atlatan Nuri Alço taburcu oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından veren Burcu Alço, usta oyuncunun fotoğrafını paylaşıp altına, 'Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun' mesajını yazdı.

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