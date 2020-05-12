Bu besinler karaciğeri hızla yeniliyor! Düzenli tüketirseniz…
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.
En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
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Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.
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Avokado karaciğer yağlanması ile savaşır
Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir.
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Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.
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Hem üzüm hem çekirdeği karaciğer için faydalı
Sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmez bir diğer besin de üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığı için önemlidir. Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.
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Vücudu toksinlerden arındırma gibi yaşamsal bir görevi olan karaciğerin de kendi kendini temizlemesi için üzümün mutlaka beslenme planında yer alması gerekir.
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Karaciğer dostu hindiba
Hindiba yaprakları, karaciğer dostudur ve karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Salata içinde ya da çayı yapılarak tüketilebilir. Vitamin yönünden zengin hindiba; sodyum, potasyum ve kalsiyum içerir.
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Karaciğerde meydana gelebilecek problemler üzerinde etkilidir ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırır. Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.
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Brüksel lahanası karaciğeri temizliyor
Karaciğerin temizlenmesi için etkili besinlerden biri Brüksel lahanasıdır. Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
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Sülfür içeren bileşikler içeriği ile karaciğeri hasardan korurlar ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksiyonlarını desteklerler.
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Karaciğer sağlığınız için bunlara dikkat edin
Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besinler kadar uzak durulması ya da dikkatli tüketilmesi gereken besinler de bulunuyor.
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Aşırı yağlı et grupları, alkollü içecekler, sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, yağda kızartılmış yiyecekler, et suyu, tahin, kakaolu gıdalar ve yağlı sosların karaciğeri yorabileceği unutulmamalıdır.
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Karaciğer sağlığı için günde mutlaka 2-3 litre su içilmesi gerekir. İçtiğiniz suyun içerisine az miktarda zerdeçal atabilirsiniz.
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Karaciğer yağlanmasına karşı günlük 30 dakikalık yürüyüşler de ihmal edilmemelidir.