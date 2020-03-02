Webrazzi Ödülleri’nde toplam 11 bin 385 oyla "2019 Yılının Mobil Uygulaması" seçilen ve başarısı tescillenen Vodafone Yanımda uygulaması, bugün için 11.7 milyon aboneye ve aylık 300 milyonu aşan ziyaretçi trafiğine sahip dev bir platform haline geldi. Uygulama, kullanıcıların telefonları başında pek çok işlemi en kısa yoldan çözebilmesine olanak veriyor. Kullanıcılar, hatlarıyla ilgili pek çok işlemi uygulama ile kolayca yapabiliyor. Fatura ödeme, fatura detaylarına bakabilme, TL yükleme, TL bakiyesini görme, kalan kullanımları inceleme gibi işlemleri pratik bir hale getiren Vodafone Yanımda uygulaması, aynı zamanda yurt dışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurt dışını arama; yurt dışında konuşma; yurt dışında kullanım; cihaz satın alma gibi işlemleri de yerine getiriyor.





Vodafone abonelerinin yakından tanıdığı Hediye Çarkı bölümü de platformun ilgi çeken yanlarından sadece biri... Kullanıcılar bu bölümde yer alan hediye çarkını çevirerek, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uçtan uca yenilenen platformda, 20 GB’a kadar internet, internetten yemeyen İletişim, Video ve Sosyal Pass paketleri ve sevilen markalarda indirimler gibi sürpriz hediyeler sunuluyor. Yenilenen “Hediye Çarkı” platformundan Vodafone’lu olmayanlar da yararlanabiliyor.



KOBİ'LER İÇİN DE FIRSATLAR SUNUYOR



Vodafone Yanımda uygulaması, bireysel kullanıcılar kadar KOBİ'ler için de işlevsel özelliklere sahip. Örneğin bir şirket yetkilisi, uygulama içinde KOBİ’lere özel sunulan Dijital Asistan’ı kullanarak, şirket hatlarının genel durumunu uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor. Herhangi bir hatla ilgili aşım yapıldığında, konuyla ilgili bildirim alabiliyor ve o hattın kullanımına göre sunulan ek paket ve kampanyalardan faydalanarak, istenmeyen faturaların önüne geçebiliyor. Ayrıca, kontratı bitmeden kontratını yenileyebiliyor.



MARKALARIN AVANTAJLI TEKLİFLERİNDEN YARARLANMA FIRSATI



Platformun öne çıkan bir diğer özelliği de bir dizi markanın sunduğu avantajlı tekliflerden yararlanabilme şansı... Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile Oyun, Hizmet, Seyahat, İzle-Dinle, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş ve Bölgene Özel olmak üzere 8 farklı kategoride sunulan çeşitli markaların avantajlı tekliflerinden yararlanmak mümkün. Alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor. Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor.



VODAFONE YANIMDA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



Vodafone Yanımda uygulaması, Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor. İlandır...