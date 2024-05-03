Son dakika... Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

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Türkiye'nin ekonomi programı uluslararası alanda takdir toplamaya devam ediyor. Atılan ekonomik adımlar ile Türkiye'nin kredi notu kuruluşlar tarafından yükseltiliyor. Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu beklentiler doğrultusunda bir kademe yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya çıkarıldı. Kredi notunun görünümü "pozitif" olarak devam edecek.

Kurumdan yapılan açıklamada "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz" denildi. Ancak ilerlemenin yavaş olacağı ve Merkez Bankası'ndaki rezerv birikiminin ılımlı olacağı kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3

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Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2024 yılının geri kalanında gösterge bir haftalık repo faiz oranını yüzde 50'de tutması ve talebi yumuşatmak ve döviz kurunun enflasyona etkisini en aza indirmek için Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskılarına karşı önlem almasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Kurum, 2024 yılı için, deprem harcamalarının artmasıyla birlikte nakit ve tahakkuk bazlı genel devlet açığının GSYİH'nın yüzde 4,8'i civarında olacağını öngörüyor. S&P Global, bu yıl ve önümüzdeki yıl için büyüme beklentilerini yüzde 3,0 olarak belirledi.

FITCH DE YÜKSELTMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Fitch’in açıklamasında notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023’ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığı ve etkinliği gösterildi.