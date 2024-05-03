Kritik ABD istihdam verileri açıklandı

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ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında tarım dışı istihdam 175 bin artış gösterdi. Uzmanların beklentisi istihdamda 240 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı Şubat ayı için 270 binden 236 bine, Mart ayı için 303 binden 315 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 167 bin, kamu istihdamında artışın 8 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 181 bin artacağını öngörüyorlardı.

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İmalat sektörü istihdamında 8 bin artış olurken, inşaat sektöründe 9 bin artış yaşandı. Analistler imalat sektöründe 5 bin artış öngörüyorlardı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,3'ten yüzde 7,4'e çıktı. ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak açıklandı.