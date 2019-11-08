Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor

Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri güvenliÄŸi saÄŸlÄ±yor
Vodafone Veri Merkezi Hizmetleri ile iÅŸletmenize ait sunucularÄ±n veri eriÅŸimini Vodafone Net Veri Merkeziâ€™nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yedekli fiber altyapÄ±sÄ± ile kesintisiz olarak saÄŸlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Veri Merkezi Hizmetlerimiz ile SAP ve Oracle gibi ERP uygulamalarÄ±nÄ±zÄ±, e-posta sunucunuzu, web sitenizi, e-ticaret platformunuzu ya da veri tabanÄ±nÄ±zÄ± iÅŸletmenizde bulunan sunucular yerine Vodafone Net Veri Merkeziâ€™nde bulunan fiziksel veya sanal sunucularda barÄ±ndÄ±rarak iÅŸ sÃ¼rekliliÄŸinizi saÄŸlayabilir ve iÅŸletme maliyetlerinizi kontrol altÄ±nda tutabilirsiniz.
Neden Vodafone Net Veri Merkezi?
Ä°ÅŸletmeler, Ã¼rettiÄŸi veya kullandÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼r veriye ulaÅŸabilmek, bu verileri depolayabilmek ve koruyabilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli dÃ¼zeylerde veri merkezlerine ihtiyaÃ§ duyuyor. Vodafone Net Veri Merkezi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k boyutlarda verinin toplanmasÄ±, depolanmasÄ±, iÅŸlenmesi ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla, bilgisayar ve aÄŸ donanÄ±mÄ±ndan oluÅŸan bir merkez. Merkezde, web sitelerinin yayÄ±nda olmasÄ± ve saklanmasÄ±, e-posta ve anlÄ±k ileti gÃ¶nderimi yapÄ±lmasÄ±, bulut depolama yapÄ±lmasÄ± ve bulut uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, e-ticaret iÅŸlemleri yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunun gibi birÃ§ok Ã§evirimiÃ§i iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ± saÄŸanÄ±yor.
Verilerini Vodafone Net Veri Merkeziâ€™ne taÅŸÄ±yacak mÃ¼ÅŸterilere sunulan avantajlar:
- Verilere istenilen lokasyondan istenilen zamanda eriÅŸim.
- Verilerin daima gÃ¼vende tutulmasÄ±.
- Verilere kesintisiz ve hÄ±zlÄ± eriÅŸim.
- Verilerin yedeklenebilmesi ve kurtarÄ±labilmesi.
- KullanÄ±cÄ± memnuniyetinin azalmasÄ± ve maddi kayÄ±plar gibi veri merkezi eksikliÄŸinden kaynaklanabilecek sorunlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§me.
- Veri merkezi oluÅŸturma, enerji ve personel maliyetlerine katlanmama.
- Veri merkezi ile birlikte sunulan Bulut benzeri diÄŸer hizmetlerden faydalanabilme imkanÄ±.
-Sorunsuz mÃ¼ÅŸteri deneyimi ile birlikte her konuda destek ve yardÄ±m alabilme.ÂVeri merkezi ile birlikte alÄ±nabilecek diÄŸer hizmetler
Maliyet YÃ¶netimi:
-FirmanÄ±za ait sunucularÄ± Vodafone Net Veri Merkezinde konumlandÄ±rarak enerji, altyapÄ± ve personel giderlerinden tasarruf edersiniz.
-UygulamalarÄ±nÄ±z konusunda uzman teknik personelimiz sizin adÄ±nÄ±za yÃ¶netebilir.
Teknoloji ve Ã‡Ã¶zÃ¼m DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±
-Ä°ÅŸ SÃ¼rekliliÄŸi YÃ¶netimi
-Felaket Kurtarma YÃ¶netimi
-Uzaktan Yedekleme YÃ¶netimi
YazÄ±lÄ±m ve DonanÄ±m KurulumlarÄ±
-Ä°ÅŸletim Sistemi Kurulum Hizmeti
-Veri TabanÄ± Kurulum Hizmeti
-Sanal Sunucu Kurulum Hizmeti
-SAP Uygulama Kurulum Hizmeti
-Fiziksel Sunucu Kurulum Hizmeti
-Fiziksel TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmeti
-Fiziksel Ortamdan Sanal Ortama TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmetleri
YÃ¶netim Hizmetleri Kalemleri
-Sistem YÃ¶netimi
-Microsoft/Unix/Linux Ä°ÅŸletim Sistemi YÃ¶netim Hizmeti
-Oracle/Sql Veri TabanÄ± YÃ¶netim Hizmeti
-SAP Sistem YÃ¶netim Hizmeti
-Veri Depolama ve Yedekleme YÃ¶netimi
-Terminal Server YÃ¶netimi
-Dizin Servisleri YÃ¶netimi
-E-Posta YÃ¶netimi
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