Geri sayım başladı, 20 bin ziyaretçi ağırlayacaklar

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Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen yurt içi fuarlar arasında yer alan ve bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Mobilefest’in bu yılki yeniliği ise; TÖDEB işbirliği ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin ana desteğiyle hayata geçirecek Agora Fintech finansal teknolojiler etkinliği. Fuar 300 katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri ekosisteminde büyümesini her gün daha da artıran bir ülke olarak fuarlar açısından da bir üs halini aldık. Bunda ilk üç yılında yerli firmaları yabancı ortaklarla buluşturup başarıyla gerçekleştirdiğimiz Mobilefest fuarımızın da büyük katkısı

var” dedi.