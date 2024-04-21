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Geri sayım başladı, 20 bin ziyaretçi ağırlayacaklar

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#Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı#Ticaret Bakanlığı#Kenan Onak
Geri sayım başladı, 20 bin ziyaretçi ağırlayacaklar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Türk yazılım ve bilişim sektörü, pazar gücünü artırmak için 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nda yer alacak.

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Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen yurt içi fuarlar arasında yer alan ve bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Mobilefest’in bu yılki yeniliği ise; TÖDEB işbirliği ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin ana desteğiyle hayata geçirecek Agora Fintech finansal teknolojiler etkinliği. Fuar 300 katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri ekosisteminde büyümesini her gün daha da artıran bir ülke olarak fuarlar açısından da bir üs halini aldık. Bunda ilk üç yılında yerli firmaları yabancı ortaklarla buluşturup başarıyla gerçekleştirdiğimiz Mobilefest fuarımızın da büyük katkısı
var” dedi.

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#Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı#Ticaret Bakanlığı#Kenan Onak

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