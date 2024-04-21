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Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı... Fahiş fiyata ağır ceza geliyor

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#Ticaret Bakanlığı#TBMM#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 11:23

TBMM’de salı günü 23 Nisan nedeni ile özel oturum gerçekleştirilecek. Önemli yasa tekliflerinin görüşüleceği haftada gözler ticaret kanunda yapılacak düzenlemelerde. Fahiş fiyatla mücadeleye yönelik adımlara bir yenisi daha eklenecek. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele yasası" için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemeyle Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadelede caydırıcılığın artırılması için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda 'fahiş fiyatla mücadele yasası' için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili taslak metni hazırlandı. Son şekli verilecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK YAPAN İŞLETMEYE GEÇİCİ KAPATMA CEZASI

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın yasa teklifi ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Meclis yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Fahiş fiyat ve stok yapanlara cezaların artırılacağı kanun teklifi bu hafta Meclis gündemine gelecek. 12 maddeden oluşacak kanun teklifi. İlk yasa 2020’de çıkmıştı. Mevcut yasada fahiş fiyat uygulayanlara 52 bin 500 liralık bir ceza var. Getirilecek düzenleme ile bu rakamın 80 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bir de üst sınır var. Değer artışı ile birlikte 100 bin liradan 525 bin liraya yükselmişti bu rakam. 800 bin liraya kadar çıkarılması bekleniyor. 15 güne kadar kapatma cezası da görüşülecek. Geçici kapatma kademeli şekilde uygulanacak fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara.

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#Ticaret Bakanlığı#TBMM#ANKARA

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