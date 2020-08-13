Yüz yüze eğitim 21 Eylül’de başlayacak

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanımız huzurunda yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımızla ilgili kararlarımızı olgunlaştırdık. 31 Ağustos’ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim yapamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Ayrıca destek materyallerimizle öğrencilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz.

2 BİN DENETMENİMİZ OKULLARDA

Okulları açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, destek personeli, servis sürelerine varana kadar herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak. Kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için rehber kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntılarını devam ettireceğiz.

Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu standartların uygulaması denetlenmesi nasıl olacak? Şu anda 2 bin denetmenimiz okullarda. Standartları gözden geçiriyorlar. Kılavuzların takip işlemini de öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı uygulayacağız. Öğretmenlerle ilgili çalışmamız olacak ama çocuklarımızla ilgili bir hafta boyunca uyum çalışmaları devam edecek.

TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONEL ALIMI YAPIYORUZ

Temizlik ve güvenlik personeli alımları süratle devam ediyor. Salgın şartları nedeniyle okul personeli sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde risk analizlerine katılacaklar ve okulları takip etme imkanı bulacaklar. Yani sahadayız. Biz MEB olarak tüm süreç boyunca sahada olacağız.

Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos’ta başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, okullarımızda buluşmak ve yüz yüze eğitime bir an önce başlamak temennisini iletmek istiyorum. Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu ayrıntılarıyla paylaşacağız.

SINAVA GİRENE MÜFREDAT DESTEĞİ

Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği konusunda planlamalar yapılıyor. Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından konuların ve derslerin tümüyle aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının öncelikli işlenmesini kast ediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşacak açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler ve EBA TV vasıtasıyla giderilecek.