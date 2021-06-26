YÖK’ten yanlış tarih açıklaması

YÖK tarafından tarih hatasını düzeltmek için yapılan açıklamanın tamamı şöyle: “Bugün bazı basın yayın organlarında Boğaziçi Üniversitesi’nde iki fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının Cumhurbaşkanlığı kararından sonra alındığına ilişkin haberler yayınlandı. Durumun aslı şudur:

04.02.2021 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararla birçok devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazı fakülte ve enstitülerin isimlerinin değişikliğine karar verilmiş olup, bu karar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildi. 06.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunuyor.

Bilahare Başkanlığımıza iletilen soru önergesine verilen cevabi yazıda ise YÖK Genel Kurul toplantı tarihi 04.02.2021 yerine sehven 24.02.2021 olarak zikredildi.

Bu yanlışlık tamamen teknik ve insani bir hata olup, bundan sonra bu ve benzeri hataların olmaması için Kurulumuzca gerekli tedbirler alınarak daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.”