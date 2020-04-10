YÖK'ten hemşirelik okuyanlara staj kolaylığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretmenlik programlarında okuyan öğrencilerin ardından hemşirelik programlarında okuyan öğrencilerin de stajları konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, hemşirelik programlarında mezun aşamasındaki öğrenciler, staj uygulamalarını koruyucu önlemler alarak sağlık birimlerinde yapabilecekleri gibi, uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabilecekler. Haberi Twitter'dan duyuran YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şunları söyledi:

"YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam ediyoruz. Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; Sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."