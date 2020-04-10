MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK'ten hemşirelik okuyanlara staj kolaylığı
GeriEğitim YÖK'ten hemşirelik okuyanlara staj kolaylığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.04.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

YÖK'ten hemşirelik okuyanlara staj kolaylığı

YÖK, öğretmenlik programlarında okuyan öğrencilerin ardından hemşirelik programlarında okuyan öğrencilerin de stajları konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, hemşirelik programlarında mezun aşamasındaki öğrenciler, staj uygulamalarını koruyucu önlemler alarak sağlık birimlerinde yapabilecekleri gibi, uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabilecek.

YÖK'ten hemşirelik okuyanlara staj kolaylığı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretmenlik programlarında okuyan öğrencilerin ardından hemşirelik programlarında okuyan öğrencilerin de stajları konusunda yeni bir karar aldı. Buna göre, hemşirelik programlarında mezun aşamasındaki öğrenciler, staj uygulamalarını koruyucu önlemler alarak sağlık birimlerinde yapabilecekleri gibi, uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabilecekler. Haberi Twitter'dan duyuran YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şunları söyledi:
"YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam ediyoruz. Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; Sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."

YÖKten uygulamalı eğitim ve staja kolaylık
YÖK'ten uygulamalı eğitim ve staja kolaylık
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle