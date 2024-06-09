YKS maratonu sona erdi

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17.45 YDT SONA ERDİ

Saat 15.45’te başlayan YDT sona erdi. 80 soru için 120 dakika boyunca ter döken adaylar YDT’nin de sona ermesiyle YKS maratonunu geride bırakmış olmanın rahatlığı içindeydi. 233 bin 389 adayın başvurduğu sınava, adayların bir kısmı dil becerilerini ölçmek için bir kısmı da hedefledikleri mesleği elde etmek için katıldı. YDT’den çıkan adaylar sınavı şöyle yorumladı:

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İngilizce testini çözdüm. Aslında çok zor bir sınav değildi ama seviyesi yüksekti. Çok fazla paragraf sorusu vardı. Testte, okuduğunu anlamaya yönelik bir ölçüm yapılmıştı diyebilirim.Sınava İngilizceden girdim. Bence önceki yıllara kıyasla daha kolay bir sınavdı. Uzun paragraflar sorular arasında çoğunluktaydı. Yani 15 soruda paragraf vardı, kalanları grammer ve kelime odaklıydı.Geçtiğimiz yıldan daha zordu bence. İngilizceden Türkçeye çeviri yapmamızı isteyen ve paragrafta yazanı anlamaya dayalı sorular çoğunluktaydı. Bir de paragrafın devamına uygun olan cümleyi seçiniz tarzında sorular vardı. Grammeri ölçen sorular daha kolaydı.

Yiğit Özbek: Eski sınavlara kıyasla daha zordu. Hatta üniversitelerin İngilizce hazırlık bölümünün bitirme sınavlarından da zordu. Sınav B2 ya da C1 seviyesine yakındı. Ancak İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviri soruları kolaydı. Fakat bilimsel konuların anlatıldığı paragraf soruları hakikaten sınavı güçleştiren etkenlerdendi. Örneğin ‘bilim insanları araştırdı’ diye başlayan paragraflar vardı. Şu an üniversitede okuyorum ancak bölümümü sevmiyorum. Eğer YDT’den iyi bir puan alırsam tercih yapıp farklı bir bölümde üniversite okuyacağım.

15.45 YDT BAŞLADI

Saat 15.45 itibarıyla YKS’nin son oturumu olan YDT başladı. Adaylar sınavın ilk 90 dakikası olan saat 17.15’e kadar ve son 15 dakikası sınav binasından çıkış yapamayacak. Almanca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde düzenlenen sınavda adayların 80 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süresi olacak. Sınavın 17.45’te sona ermesiyle birlikte de bu yılki YKS maratonu tamamlanmış olacak.

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15.00 YDT ADAYLARI BİNALARA GELMEYE BAŞLADI

TYT ve AYT geride kaldı. Üçüncü ve son oturum olan YDT’nin ise başlamasına 45 dakika kaldı. 233 bin 389 kişinin başvurduğu ve saat 15:45’te başlayacak YDT bin 28 bina ve 11 bin 44 salonda uygulanacak. Kapılar sınava 15 dakika kala yani 15:30’da kapatılacak. Almanca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru sorulacak ve sınava girenlerin 120 dakika süresi olacak. Yavaş yavaş sınav binalarının önünde toplanmaya ve son kontrollerini yapmaya başlayan adaylar şunları söyledi:

Arda Çelik: Sınavlara ikinci girişimiz. Geçtiğimiz yılki TYT’ye göre bu yıl ki TYT daha kolay, AYT ise aynıydı bence. Şimdi YDT’yi bekliyorum. TYT beni çok geriyordu onu atlattıktan sonra rahatladım, şu an çok rahatım. YDT’ye özellikle girmek istedim çünkü İngilizce bir bölüm gelirse onu okumayı isterim. Bence YDT’de çok fazla grammer ve kelime bilgisi şeklinde olmayacak bence ama uzun paragraf soruları olacak diye tahmin ediyorum.

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İki sınava da katıldım. AYT özellikle çok zordu ama bittiği için çok mutluyum. Şu an çok sakinim. YDT’ye de garanti olsun diye gireceğim çünkü lisede tamamen ingilizce eğitim aldım ve o yüzden çok rahatım. İyi bir sonuç elde edeceğimi düşünüyorum.İngilizcede kendimi denemek istediğim için YDT’ye gireceğim. İngilizceyi çok seviyorum bana bir ders gibi gelmiyor o nedenle sınav için oldukça rahat ve mutluyum. İyi bir sonuç elde edersem değerlendireceğim. Geçirdiğimiz TYT ve AYT süreçleri de hiç fena değildi. Sadece TYT’de biraz süre sorunu yaşadım, bu sınavda öyle olmayacağını umut ediyorum.

13:15 AYT SONA ERDİ

2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu, 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda düzenlenen YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sona erdi. Bu sınavda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru soruldu. Sınavdan erken çıkanlar oldu ama süreyi sonuna kadar kullananlar çoğunluktaydı. 180 dakika yani 3 saat süren sınavın sonunda veliler çıkanları alkışlarla, öperek, sarılarak karşıladı. Sınavı iyi geçenlerin yüzü gülerken, verdiği yanıtlarla ilgili kafa karışılığı yaşayanlar da vardı. 3 saat boyunca çocuklarının çıktıklarında yüz ifadelerinin nasıl olacağını merak eden velilerin ilk sorusu ‘sınavın nasıl geçti’ oldu. Adayların AYT’de çıkan sorularla ilgili ilk izlenimi şöyle:

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Sınav çalıştığım konulardan geldiği için bence gayet kolaydı. Sayısalcıyım ve fonksiyon konusu ağırlıklı geldi. Sözele de baktım, o da gayet iyidi. İlk 70 binin içinde olurum diye düşünüyorum. Sınavdan gayet mutlu çıktım.Bence sınav zordu. Fen çözdüm ağırlıklı olarak. Biyoloji ve kimyada çok detay sorular vardı.Edebiyat ezber odaklıydı, bilgi gerektiren sorular çıktı. Çalıştığım için onu kolaylıkla yaptım. Ancak matematik biraz, geometri bayağı zordu. Bu arada TYT daha zordu. Sınava ilk girişimdi, heyecanlıydım ancak şimdi daha rahatım.Biraz zor geldi. Fen kısmında fizik iyidi ama matematik kısmında da çok eleyici sorular vardı. Dünle kıyasladığımda bugün sorular daha kolay ama bir yandan da daha uğraştırıcıydı.Sözelciyim ve sözel kısmı kolaydı. Matematikte sadece birkaç soru çözebildim çünkü zordu. Edebiyatta sadece birkaç soru çeldiriciydi. Sınavdan sonra rahatlamanın aksine daha da heyecanlandım. Çünkü artık aldığım sonuca göre geleceğim belli olacak. Heyecanla sonuçları bekleyeceğim.Sayısal çözdüm ve matematik bence kolaydı çünkü geçen seneye kıyasla daha kısa sorular vardı. Bu nedenle pek zaman da kaybetmedim. Fen de zorlayan sorular olsa da genel olarak kolay olduğunu söylemek mümkün. Dünkü sorular daha uzun ve zordu. Bu nedenle çok süre kaybettim. Bugün süreyi de daha verimli kullanabildim.AYT’nin matematikteki sorularının zor olduğunu düşünüyorum özellikle integral. Sözelden 5 tane çözdüm ama genel olarak kolaydı. Fizikteki metronom sorusu da aklımda kalan terleten sorulardandı.

Muhammed Demir: Yorum soruları kolaydı ama bilgi sorusu çok fazlaydı. Tarih soruları beni bitirdi. Çok iyi geçmedi, bakalım. Gelen sonucu kabulleneceğiz.

Edebiyat herkesin yapabileceği kadar kolaydı. Tarih ve coğrafya da bir iki soru hariç basitti. Matematik için zorlayıcı demek hafif kalır çok zordu. Çok fazla konuyu bir arada sormuşlar. Trigonometri ile çemberi integralle mutlak değeri birleştirmişler. Parabol sıralama sorusu da zordu ama ben çözdüğüme eminim. Tatilde İstanbul’u gezeceğim çünkü iki son iki senem kapanıp çalışarak geçti.

Onur Kot: Sınavım çok güzel geçmedi. Sayısalcı olarak matematikten hiçbir şey yapamadım, bırakıp eşit ağırlık derslerine yöneldim. Sözel alan nispeten daha iyiydi. Felsefede birkaç önerme sorusu vardı kafamı karıştırdı. Sayısaldan tercih yapacağım kazanamazsam seneye tekrar gireceğim.

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Hatice Kot: İki çocuğumda bu heyecanı yaşamıştık ama oğlumda daha da heyecanlandım. Şimdi kuş gibi hafifledik.

Çok kötü geçti. Fen biraz daha kolaydı ama matematik hiç beklediğim gibi geçmedi. Çalıştığım yerlerden soru yoktu. İntegral sorusu aklımda kalan en zor soruydu. Sözel kolaydı edebiyata bakmadım ama tarih coğrafya güzeldi. Bu alanlarda yorum soruları da vardı.

Hakan Çızıkman: Yorucu bir süreçti tüm ailemiz için ama sonunda bitti. Şimdi artık dinlenme zamanı.

12.30 ERKEN ÇIKANLARDAN İLK İZLENİMLER

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, 180 dakika, yani 3 saat. Ancak ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre isteyen adayların sınavın 135’inci dakikasından sonra salonlardan ve binalarından çıkışına izin veriliyor. Öte yandan son 15 dakika da sınavdan çıkmak yasak. Yani sınavın 135 ve 165’inci dakikaları arasında isteyen adaylar çıkabiliyor. Çıkışın serbest olduğu bu 30 dakikalık süre içinde sınavdan ayrılan adayların AYT soruları hakkındaki izlenimleri şöyle:

Bence sınav kolaydı, normalde AYT’ye hazırlanmıyorum ama benim için bile kolaydı. Bilgi odaklı sorular vardı tabii ama çok temeldi, herkesin yapabileceği şekildeydi. Hatta TYT’den daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebilirim.Ben sözelciyim. Oldukça kolay bir sınavdı. Matematik çalışmamış olmama rağmen onu bile çözdüm. Türkçe ve sosyal bilimleri çok kısa sürede bitirdim. Sadece iki sorum boş. Denemelerden de kolaydı, hatta dünkü TYT’den de kolaydı.Sözel kısmı çözdüm. Soruların uzunlukları ortalamaydı ve fena bir sınav değildi. İlk sınava girişim ve gayet iyi geçti.Sınava ikinci girişim ve gayet güzel geçti. Hemen hemen tüm soruları çözdüm. İyi hazırlanmıştım ve karşılığını aldım diye düşünüyorum. Elimden geleni yaptım. Süre konusunda sıkıntı yaratan bir yanı yoktu.Sayısalcı olmama rağmen matematik çok zordu. O yüzden direkt sözel alana başladım. Paragraf soruları makuldü ve mantık üzerine sorulardı. Matematikte denklem ve fonksiyon soruları gıcık denebilecek şekilde zorlayıcıydı. 30 boş bıraktım ama herkesin zorlanmış olduğunu düşünüyorum.

11.30 VELİLERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Sınavın 10.15’te başlamasının üzerinden yaklaşık bir saat 15 dakika geçti. Adaylar sınav salonlarında soruları çözmeye çalışırken onları dışarıda bekleyen aileleri de sınav merkezi çevresindeki kafelerde, ağaç gölgelerinde ya da kaldırımlarda vakit geçiriyorlar. Velilerin aklındaki tek düşünce, sınavdaki çocuklarının şu anda nasıl bir performans sergilediği.

Stres yapmaması için bir haftadır sınav konusu bizde gündeme gelmiyor. Dün çıktıktan sonra nasıl geçtiğini bile sormadık. Ama biz çok heyecanlıyız. Stresimizi belli etmemeye çalıştık. Sınav bitse de nefes alsak diyoruz.Oğlum Ali içerdeyken biz de çay kahve içip sakin kalmaya çalışıyoruz. Bol dol dua ediyoruz. Sınav bitince rahatlayacak olsa da sonuçlar açıklanana kadar olan süreç gergin geçecek.

Mustafa Sakarya: Çocuğumuz sınavdayken geçen sürede geride bıraktığımız hazırlık aşamalarını düşünüyoruz. Bu boşlukta “acaba çalışma metotlarını farklı yapsak daha mı iyi olurdu” diye konuşuyoruz. Giderken ona stresli olmamasını tavsiye etmiştim şimdi ona verdiğimiz tavsiyeleri kendimiz uygulamaya çalışıyoruz.

Oğlumu bekliyorum, ilk girişi bu. O nedenle heyecanlıyız ve biraz uykusuz kaldık. Ancak yine de düne göre daha rahatız. Son gün diye herhalde. Oğlum dünkü sınavın zor olduğunu söyledi ama elinden geleni yapmış. Bugün biraz daha rahattı.

Murat Karabıyık: Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Oğlum da sınava burada giriyor. Okuduğum yıllar statta maçlar oluyordu ama bize ses gelmiyordu. O nedenle bugün yapılan Fenerbahçe seçimleri nedeniyle endişem yok. Oğluma da güveniyorum o nedenle rahatım.

Kızımı bekliyorum ve bu sınava ikinci girişi. Çok heyecanlıyım ve kızım da çok heyecanlıydı. Onunla beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Kızım bugün düzenlenecek YDT’ye de katılacak. Umutla bekliyorum.Kızım Hollanda’ya kabul aldı üniversiteyi orada okuyacak ama yine de kendini denemek için sınava girmek istedi. Ona sınav tecrübesi olsun diye geldik.

Zeynep Avcu: Kızım çocukluk hayali tıp okumak ve İtalya’yı istiyor. IB diplomasını da alacak ancak İtalya’daki üniversitesi ülkedeki yerel sınava girmeyi şart koştuğu için sınava girdi. Sabah sınava girerken o yine de çok heyecanlıydı ancak ben gayet rahatım, ona güveniyorum.

10.15 SINAV BAŞLADI

Son adayların da içeri girmesinin ardından YKS’nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40, Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak. Toplam 160 soruyu yanıtlamak için adayların 180 dakikaları olacak. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken dışarda onları bekleyenler ise meraklı ve heyecanlı gözlerle sınav binasının önündeler. Veliler kendi heyecanları ve sınav süreçleri hakkında sohbet ederken dün gerçekleşen TYT üzerinden de soru ve performans değerlendirmesi yapıyorlar. Hepsi çocuklarının sınavının en iyi şekilde sonuçlanması için birbirlerine iyi dileklerde bulunuyor.

10.00 KAPILAR KAPANDI

Saat 10.00 itibarıyla tüm sınav merkezlerindeki kapılar kapatıldı. Kapılar kapanmadan önce aileleri adayları kucaklayarak onları geleceklerini belirleyecek sınava doğru uğurladı ve arkasından dualar etti. Aileler, “sana güveniyorum, başaracaksın” gibi cümlelerle çocuklarını motive etmeye çalıştı. Ardından sınav merkezlerinin dışında aileler için 3 saatten fazla sürecek bekleyiş başladı. İçeri giren adaylar ise, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından sınav merkezlerindeki yerini aldı. 10.15’te sınavın başlamasının ardından ilk 135 dakika geride kalana yani 12.30’a kadar adaylar, sınav binalarını terk edemeyecek.

SON DAKİKA KAÇIRANLAR Kapıların kapanmasına dakikalar kala içeri girmek isteyenlerden bazıları koşarak girdi. 4 dakika sonra gelip sınava giremeyen bir aday “kapının kapandığını gördüm ama yetişemedim” derken görevli polislere içeri girmek için dil döktü. Yetkililer kuralları hatırlatarak adaydan ayrılmasını istedi.

Kapıların kapanmasının hemen ardından bir aday daha içeri girmeye çalıştı. Kapı görevlisi çevredekilerin ısrarıyla kapıyı açtı ancak adaya, sınav görevlilerin onu sınava almama ihtimali olduğunu söyledi. Çevredekiler adayın sınava girebildiğini düşünürken beklenen öyle olmadı. Dakikalar sonra aday umutla girdiği kapıdan, hüzünle çıktı.

09:00 ADAYLAR İÇERİ GİRMEYE BAŞLADI

Saatler 09:00’u gösterdiği andan itibaren adaylar sınav merkezlerine alınmaya başladı. Bazı adaylar son dakikaları soruları yanıtlayacakları salonda geçirmek isterken çoğunluk ise sevdiklerinin yanından henüz ayrılmıyor. Sınav dakikalarının yaklaşmasının verdiği heyecan devam ederken, okullara girmeyen adayların kapı önündeki bekleyişleri zaman zaman kahkahayla zaman zaman da düşünceli sessizlikle devam ediyor. An itibarıyla veliler yaklaşık bir saat sonra sınava girecek adaylara son motivasyon konuşmalarını yapıp, tavsiyeler veriyor.

Ben AYT’de kendime daha çok güveniyorum çünkü bilgiye dayalı sorularla muhattap olacağız. Bu sabah düne göre daha rahat bir gün. Bir saat önce geldim birazdan içeri gireceğim. Ortama alışmış olmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum.Rahat olması onun için en iyisi. Son konuşmalarımızda sürekli bunu tavsiye ediyorum.

Çok emek verdiğim için heyecanlıyım ve en iyisini yapmak istiyorum. İlk kez giriyorum ve dün benim için daha heyecanlıydı. Biraz süre sıkıntısı oldu. Ancak bugün daha rahatım. Az sonra içeri gireceğim. Sınıfa adapte olmak istiyorum ve masamın sallanıp sallanmadığını kontrol ediyorum.

İlknur Karadağlı (veli): Kızıma güveniyorum. İstanbul Çapa Tıp istiyor. 2 yıl boyunca emek verdi, başarılı olacağına inanıyorum.

Biraz odaklanma problemim olduğu için dünkü sınava kendimi pek veremedim. Çözdüğüm deneme sınavlarından daha kötüydü. O yüzden bugün moralim bozuk. Ancak motivasyonumu toparlamaya çalışıyorum. Bugün daha iyi olacağına inanıyorum. YDT’ye de katılacağım. Henüz binaya girmedim, sınava son 15 dakika kalana değin ailemle dışarda vakit geçirmek istiyorum.Dün ilk gün olduğundan daha heyecanlıydım. Bu yüzden 09.00’da salona girmeyi tercih ettim. Arkadaşlarımı gördüm, onlarla sohbet etmek iyi geldi. Bugün de aynı yöntemi deneyeceğim.Ben çocukların artık 18 yaşında olduğunu ve bu yüzden kapıda beklemenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu onlar üzerinde baskı da yaratabilir. Sınavının iyi geçeceğini umuyorum.

Geçtiğimiz yıl da sınava girmiştim. Dünkü sınavda sosyal çok zorladı ve uzun sürdü. Bu nedenle matematik kolay olmasına rağmen yetişmedi. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum çok az bir heyecan var tabii. Sınavın başlamasına az kaldı ama son dakikaları sınıfta değil, dışarda hava alarak geçirmek istedim.

08.45 ADAYLAR OKULLARA GELMEYE BAŞLADI

Adaylar sınav merkezlerine gelmeye başladı. Erken gelenlerin çoğu riske girmek ve sınavı kaçırmak istemediklerinden sabah yola çok erken çıktıklarını söylüyor. Bir nedenleri de sınav merkezinin önünde bir an önce bulunup sınav saatini sakince beklemek.

dün de çok stresli değildim ama bugün daha rahatım. İlk oturuma da erken gelmiştim yine burada kafamı toparlamak istedim. Bahçelievler’de oturuyorum ve dün Beyazıt’a gelmem 1 buçuk saat sürdü. Bugün risk almak saçma olurdu. Dedem ve babaannem en büyük destekçilerim. Dün TYT beklediğimden iyi geçti.

Mehmet Sevimli (veli): Torunumu getirdim ama sanki ben sınava giriyormuş gibi heyecanlıyım. Dün daha gergindik bize antrenman oldu. Hayallerine kavuşması için dua ediyorum.

Dün TYT öncesi sabah saat 04.00’te uyandım, çok gergindim. Bugün ise belki yorgunlukla daha güzel uyudum ama AYT öncesi kendimi rahat hissediyorum.Entreresan şekilde geçen haftadan beri hiç stresli değilim çünkü çok iyi çalıştı. Bu rahatlığımızın ona da yansıdığını umuyorum. Bu sabah kalktık güzel bir kahvaltı yaptık, çayını içti ve erkenden sınav yerine gelmek istedi. Yakın oturmamıza rağmen burada olmak ona iyi geldi. 09:00’da kapıların açılmasıyla sınıfa alışmak için girmeyi tercih ediyor.Sınava üçüncü kez giriyorum çünkü hedefim hukuk okumak. Şu an kendimi mükemmel hissediyorum, heyecanlı değilim. Dün Türkçe iyi geçti ancak sosyal bilimler çok zordu. Dünkü sınavda eleyici sorular vardı. Bu sınavı da dünkünden daha zor bekliyorum açıkçası.

Yasemin Esari: TYT’de çok stresliydim. Ama bugün gayet iyiyim. Dün fen zorladı ve matematiğe zaman kalmadı. TYT, AYT gibiydi. Bugün ise geometrinin zor olmasını bekliyorum, matematikte de daha zor sorular gelir diye düşünüyorum. Erken gelmemizde Fenerbahçe’nin toplantısı da çok etkili oldu.

Elif Esari (veli): Dün navigasyon stat önünden yönlendirdi boş gösterip. Geç kalanlar çoktu. O nedenle bugün erken geldik. Kızıma inanıyorum, başarılı olacak.