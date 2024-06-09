YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı

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Mardin Nusaybin’de sınav giriş belgesini yanına almayı unutan adayın yardımına polisler yetişti. Aday polis ekibi tarafından eksik evrakı tamamlanarak 3 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirildi.Bingöl’de 6 adayı , asayiş ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi. 2 aday kimliğini evde unuttu, 4 aday da sınava geç kaldı. Adaylar ekipler tarafından okullara bırakıldı. Aileler, polis ekiplerine teşekkür etti.

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ANNE OĞUL AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ

Bir anne ve oğlu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sınava girdi. 17 yaşındaki Salih Polat veteriner olmak istediğini, el sanatları öğreticisi anne Pınar Polat ise mesleğini ilerletmek istediğini söyledi. Eşi ve oğlunu sınava götüren Ümit Polat ise “Biraz duygulandım ve heyecanlandım. Eşim sürekli ‘Oğlum ben de seninle sınava girebilirim’ diyordu. Sınava aynı okulda girdiler” dedi.