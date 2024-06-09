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YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#YKS’De İkinci Gün#AYT Heyecanı
YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 16:16

Dün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında yine heyecanlı anlar yaşandı. . Kimi sınava son anda yetişirken, kimine polis yardım etti, kimi de son dakikayı da kaçırıp kapıda kaldı. İşte YKS’nin ikinci gününde AYT yurtta böyle geçti.

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YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
POLİS EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU
Mardin Nusaybin’de sınav giriş belgesini yanına almayı unutan adayın yardımına polisler yetişti. Aday polis ekibi tarafından eksik evrakı tamamlanarak 3 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirildi.
YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
6 ADAY SINAVA YETİŞTİRİLDİ
Bingöl’de 6 adayı , asayiş ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi. 2 aday kimliğini evde unuttu, 4 aday da sınava geç kaldı. Adaylar ekipler tarafından okullara bırakıldı. Aileler, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Yurtta YKS
#YURTTA YKS#ÖSYM
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YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı

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ANNE OĞUL AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ
Bir anne ve oğlu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sınava girdi. 17 yaşındaki Salih Polat veteriner olmak istediğini, el sanatları öğreticisi anne Pınar Polat ise mesleğini ilerletmek istediğini söyledi. Eşi ve oğlunu sınava götüren Ümit Polat ise “Biraz duygulandım ve heyecanlandım. Eşim sürekli ‘Oğlum ben de seninle sınava girebilirim’ diyordu. Sınava aynı okulda girdiler” dedi.

YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
JANDARMA SINAVA YETİŞTİRDİ
Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nde sınava giren bir aday kimliğini yanında getirmediğini fark edince motorsikletli jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın motosikletine binen genç kız evine giderek kimliğini aldı ve sınava yetişti.
YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
ÇANKIRI’DA ZABITA YARDIMI
Çankırı’da sınava yetişmeye çalışan adayların yardımına zabıta ekipleri koştu. Ekipler sınava çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara götürdü. Adaylar, sınava geç kalacaklarını söyleyince ekiplerin yardıma koştuğunu belirterek teşekkür etti.
YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
ÖZEL ARACIYLA SINAVA GÖTÜRDÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde görevlierden yanlış geldiğini, sınava Eğitim Fakültesi’nde gireceğini öğrenen engelli aday, görevliler vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine baban Hüseyin Koyuncuoğlu, engelli kızını hemen araca bindirerek dakikalar içerisinde sınava yetiştirdi.
YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı
SINAVA 1 DAKİKA KALA YETİŞTİ
Samsun’da geç kalan aday, motorize polis ekibi tarafından İlkadım ilçesindeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’ne, sınava 1 dakika kala yetiştirildi. Polisler, okul önündeki veliler tarafından alkışlandı.

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#Samsun#YKS’De İkinci Gün#AYT Heyecanı

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