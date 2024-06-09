YKS’de ikinci gün... AYT heyecanı

POLİS EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU
Mardin Nusaybin’de sınav giriş belgesini yanına almayı unutan adayın yardımına polisler yetişti. Aday polis ekibi tarafından eksik evrakı tamamlanarak 3 dakika kala sınava gireceği okula yetiştirildi.6 ADAY SINAVA YETİŞTİRİLDİ
Bingöl’de 6 adayı , asayiş ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi. 2 aday kimliğini evde unuttu, 4 aday da sınava geç kaldı. Adaylar ekipler tarafından okullara bırakıldı. Aileler, polis ekiplerine teşekkür etti.
ANNE OĞUL AYNI OKULDA SINAVA GİRDİJANDARMA SINAVA YETİŞTİRDİ
Bir anne ve oğlu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sınava girdi. 17 yaşındaki Salih Polat veteriner olmak istediğini, el sanatları öğreticisi anne Pınar Polat ise mesleğini ilerletmek istediğini söyledi. Eşi ve oğlunu sınava götüren Ümit Polat ise “Biraz duygulandım ve heyecanlandım. Eşim sürekli ‘Oğlum ben de seninle sınava girebilirim’ diyordu. Sınava aynı okulda girdiler” dedi.
Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nde sınava giren bir aday kimliğini yanında getirmediğini fark edince motorsikletli jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın motosikletine binen genç kız evine giderek kimliğini aldı ve sınava yetişti.ÇANKIRI’DA ZABITA YARDIMI
Çankırı’da sınava yetişmeye çalışan adayların yardımına zabıta ekipleri koştu. Ekipler sınava çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara götürdü. Adaylar, sınava geç kalacaklarını söyleyince ekiplerin yardıma koştuğunu belirterek teşekkür etti.ÖZEL ARACIYLA SINAVA GÖTÜRDÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde görevlierden yanlış geldiğini, sınava Eğitim Fakültesi’nde gireceğini öğrenen engelli aday, görevliler vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine baban Hüseyin Koyuncuoğlu, engelli kızını hemen araca bindirerek dakikalar içerisinde sınava yetiştirdi.SINAVA 1 DAKİKA KALA YETİŞTİSamsun
’da geç kalan aday, motorize polis ekibi tarafından İlkadım ilçesindeki Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’ne, sınava 1 dakika kala yetiştirildi. Polisler, okul önündeki veliler tarafından alkışlandı.