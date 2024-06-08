Yurtta YKS

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SINAVA SANİYELERLE YETİŞTİ

Bursa Anadolu Lisesi çevresinde yoğunluk yaşanırken, 2 aday saat tam 09.59’da kapıdan içeri girmeyi başardı. Kan ter içinde geleceklerini belirleyecek sınava yetişen adaylar, sınava girecekleri sınıfa koşarak gitti.

YOLDA KAZA GEÇİRDİ

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Nevşehir’de YKS sınavına giderken otomobilin takla atması sonucu anne ve oğlu yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'TORUNUMUN ÇALIŞMAKTAN BELİ BÜKÜLDÜ'

Kahramanmaraş’ta Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde sınava girmeye çalışan iki aday sınav saatini şaşırdı. Çevredekilerin yardımları yetersiz kaldı. İki öğrenci sınava alınamayıp okuldan ayrıldı. Aynı ilde 74 yaşındaki İbrahim Altuntaş, “Ben torunumu getirdim ilk kez giriyor sınava 6 aydan beri çalışıyor. Beli büküldü beline alet aldık. Tüm öğrencilere başarılar” diye konuştu.

OKULU KARIŞTIRDI, POLİS YETİŞTİRDİ

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Adana’nın Sarıçam ilçesinde bulunan ÇEAŞ Sofulu Ortaokulunda sınava girecek bir aday isim benzerliği nedeniyle Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki ÇEAŞ Anadolu Lisesine gitti. Yanlış okula geldiği fark edan adayın imdadına trafik polisi yetişti. Motosikletli trafik polisi kaskını adaya vererek gideceği okula yetiştirdi. Kozan ilçesinde ise bir aday, park halindeki aracın bagajına koyduğu kimliğin rüzgarla araç içine düşmesi ile zor anlar yaşadı. Öğrencinin imdadına önce polis sonra araç sahibi yetişti.

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ise sınava girecek bir aday kimliğini düşürerek kaybetti. Kimliksiz şeklide sınava alınmayan adayın durumu polis ekiplerince ailesine bildirildi. Hemen harekete geçen öğrencinin ailesi, ilçe nüfus müdürlüğünden evrak alarak okula yetiştirdi. Polis, kapıların kapatılmasına dakikalar kala okula getirilen evrakı teslim alarak öğrenciye iletti.

‘SINAV BİZİ İLGİLENDİRMEZ’

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurt binası için yaklaşık 100 inşaat işçisi sınav sırasında çalışmaya devam etti. Zabıta ekiplerinin müdahalesine karşılık, işçiler “Sınav bizi ilgilendirmez biz çalışacağız” tepkisini verdi. Ancak polisin olay yerine gelmesinin ardından inşaat işçileri çalışmalarına sınav ara verdiler.

SINAV İÇİN 800 KİLOMETRE YOL GELDİLER

Karabürk'te YKS ’ye girmek için yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta olan Antalya’dan geldikleri öğrenilen iki aday Karabük Üniversitesi Merkez Yerleşkesine geldiklerinde sınav yerlerinin Safranbolu’daki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olduğunu fark ettiler. Panik yaşayan adayların yardımına üniversite önünde bekleyen Trafik Şube Müdürü Aydemir Şahin yetişti. Şahin, öğrencileri ekip otosuna bindirilerek vakit geçmeden Safranbolu ilçesindeki sınav merkezine götürdü.

BİSİKLETLE SINAVA YETİŞEMEDİ

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Aksaray’da sınava girmek için Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine bisikletiyle gelen bir aday, sınavı saniyelerle kaçırdı. Geç kalan aday görevliler tarafından okul dışına çıkarıldı. Aynı okuldaki sınava geç kalan Ceylan Yıldız, “Saat tam 10.00’da okula geldim. İçeri almadılar. Bisikleti ile gelen arkadaş ise saniyelerle sınava girişi kaybetti. Ben 10.15 geçene kadar sınava girilecek diye biliyordum 1 yılımız gitti” dedi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sınav sırasında Mersin’de yer alan TOBB Teknik Anadolu Lisesi’nin bilinmeyen bir nedenle elektriği kesildi. Yetkililerin haber vermesi üzerine ekipler tarafından okula seyyar jeneratör getirildi. Ancak jeneratör, sınavdaki adayların konsantrasyonunun bozulacağı gerekçesiyle devreye alınmadı. Velilerle ekipler arasında tartışma yaşandı. Çocukları sınavda olan veliler, yaşananlara tepki gösterdi.

1 SAAT BEKLEDİ SINAVA GEÇ KALDI

Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önce gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15’e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.