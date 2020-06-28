YKS maratonu devam ediyor... Bugün AYT ve YDT yapılıyor... Dakika dakika tüm ayrıntılar

09.15 BAZI KURUMLAR ADAYLARI ATEŞLERİNİ ÖLÇEREK ALIYOR

Adaylar sınav merkezine alınırken bazı okullarda ateşlerinin ölçüldüğü gözleniyor. ÖSYM’den alınan bilgiye göre sınava giren adayların ateş ölçümünün yapılması prosedürde yok. Ancak bazı okullar kendi inisiyatifleriyle bu uygulamayı yapabiliyor. Bursa’daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bunlardan biri.







09.05 ADAYLAR SALONA GİRMEDEN ÖNCE BİRAZ DAHA SAKİNLEŞMEK İSTİYOR

Nursena ve Selin Dursun AYT ye girecek iki kardeş. Dün de sınava birlikte gelmişlerdi. Aynı okulda sınava girmenin rahatlığıyla bugünkü sınavı bekliyorlar. Sınava girmeden önce çikolata yemeyi tercih ettiler. Sınav süresinin uzatılmasından memnun olsalar da sorular da zorlandıklarını ve bugün için biraz endişeli olduklarını söylediler. Sınava girmeden önce dışarda biraz daha sakinlemek istiyor.



08.45 SINAV MERKEZLERİ DÜNE GÖRE DAHA SAKİN

AYT'ye sadece üniversitelerin dört yıllık bölümlerini tercih edecek adaylar katılıyor. Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise iki yıllık ve dört yıllık bölümleri tercih edecek tüm adaylar katıldı. Bu nedenle bugün aynı saatlerde düne göre sınav merkezlerine gelen aday sayısının daha az olduğu gözleniyor. Bugünkü sakinliğin bir başka nedeni ise sınava dün de gelen adayların ilk gün heyecanını yenmiş olmaları. Bu yüzden adayların bugünkü sınava düne göre daha geç gelmeleri bekleniyor.

08.35 ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNE ALINIYOR

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınav merkezlerine gelen adaylar içeri alınmaya başlandı. Dün olduğu gibi bugün de adaylar sınav merkezlerine tek tek ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınıyor.







08.30 MUHABİRLERİMİZ SINAV MERKEZLERİNDE

Hürriyet Eğitim Servisi Muhabirleri Esra Ülkar ve Dilek Atlı, bugünkü AYT ve YDT'nin yapılacağı merkezlerden yine tüm gelişmeleri dakika dakika aktaracak. Esra Ülkar, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusunda, Dilek Atlı ise Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gelişmeleri takip ediyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, AYT’de 180 dakikada 150 soru yanıtlayacak. AYT’de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylara, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yöneltilecek. AYT’nin ‘sosyal bilimler-2’ testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.