Yerli görüntülü konuşma platformu tanıtıldı

17 Ağustos’ta anaokullarında yüz yüze eğitime başlayan kolej, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararları doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 17 Ağustos’ta online olarak eğitime başlattı. Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını belirten Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, beş yıldır da Metodbox uygulamasının üzerinde çalıştıklarını söyledi. Beş yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara’da teknoparklarda 100’e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini belirten Hüseyin Yücel şöyle konuştu:

UYGULAMANIN ADI ÖĞRENCİDEN

“Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizi (KÖM) yapay zekâ tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz, diğer ayağında ise İstanbul ile Ankara’daki Teknopark’larda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet’i ortaya çıkardık. İsmini 7’nci sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk’ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet’i Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelgeyle bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz.”

‘UZAKTAN EĞİTİMİN KALİTESİNİ İÇERİĞİ BELİRLER’

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan: “SeeMeet ile 360 derece uzaktan eğitim yakından takip planımızı hayata geçiriyoruz. Uzaktan eğitimin kalitesini de içeriği belirler. Öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox, kendi öğretmenleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve yayınlarımızla 360 derece bir akademik süreç yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz” dedi.