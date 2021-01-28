Yabancı öğretmenlere Türkçe sınavı

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-Sınav merkezlerinin kapasitesinin arttırılması hazırlıklarını ve bu merkezlerde yürütülecek dört beceride Türkçe yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik yeni planlamalarını açıkladı. Bakanlık olarak 2019'da hayata geçirdikleri yeni uygulama ile ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört beceride Türkçe sınav pilot çalışması başlattıklarını hatırlatan Selçuk, şunları konuştu:

“Bu amaçla Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kütahya, Konya, Muğla, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa olmak üzere 15 pilot ildeki e-Sınav merkezinde dil laboratuvarları kurduk. İlk pilot uygulamayı 7’nci sınıf öğrencileri için mart ve nisanda gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 11’inci raporu olarak bu ay ‘Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları’ başlığıyla kamuoyuyla paylaştık. 4, 7 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme pilot çalışmalarını, 7’nci sınıf seviyesini 2019'da başarıyla tamamladık. Projenin 4 ve 11’inci sınıflara yönelik aşamasını COVID-19 salgını nedeniyle erteledik. Bu çalışmaları 2021'de 81 ilde uygulayacağız. 2020'de bu amaçla 52 e-Sınav salonunu Türkçe dört beceride sınav yapacak şekilde kurduk. Bu yılın sonuna kadar e-sınav salon sayısının arttırılması kapsamında 81 ilde yaklaşık 400 e-Sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma geleceğiz. Böylece bu uygulamayı 81 ilde yaygınlaştırma imkânımız olacak.

YETİŞKİNLER İÇİN DÖRT BECERİ TÜRKÇE ÖLÇME

Dört beceride Türkçe ölçme sınavlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapacağız. Çalışma kapsamında planlanan yeni uygulamayla 16 yaş ve üzeri bireylerin ana dili olarak Türkçe dört temel dil beceri seviyelerini ölçebilmek amacıyla test geliştirme çalışmalarına da başladık. Alanında uzman akademisyenler ve bakanlık uzmanlarının katılımıyla 10-12 Şubat 2020'de Ankara'da kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu kapsamdaki çalışmaların test uygulamalarını bu yıl tamamlamayı ve 2022'de yaygın şekilde uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

YABANCILARA YÖNELİK TÜRKÇE DİL YETERLİKLERİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yabancıların Türkçe yeterliklerinin değerlendirilmesi için de çalışma başlattık. Bu kapsamdaki çalışmayı öncelikle Fransa'dan ülkemizdeki okullarda çalışmak üzere görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla başlattık. Çalışma kapsamında geliştirilecek sınavın herhangi bir ülkeden Türkiye'ye görevlendirilecek tüm yabancı öğretmenlere uygulanabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Böylece ülkemizde görev yapacak yabancı uyruklu çalışanların Türkçe yeterliklerinin, hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik bir sınav hizmeti sunabileceğiz. Bu kapsamda yapılacak sınav A1'den C1'e kadar olan tüm dil seviyelerini kapsayacak. Bu çalışma da 2021'de tamamlanacak. MEB olarak nihai hedefimiz bir taraftan öğrencilerin dört beceride Türkçe yeterliklerini ölçüp iyileştirilmesiyle ilgili destekleri sağlarken diğer taraftan yabancılara yönelik Association of Language Testers in Europe (ALTE) gibi uluslararası kuruluşlarca da tanınan dört beceride Türkçe yeterlikleri ölçme sınavı yapabilmek. ALTE, organize ettiği etkinliklerle üye kurumların değerlendirme standartlarına uyum sağlamalarını teşvik ediyor, denetiminden geçen kurumlar dil sınavlarını onaylıyor. MEB, başta Dört Beceride Türkçe Sınavı olmak üzere dil becerilerine odaklanan değerlendirmeleri ile Ekim 2019 itibarıyla ALTE kurumsal üyeleri arasında yerini aldı. MEB'in 2021'deki hedefi, Dört Beceride Türkçe Sınavının yapısını ALTE'nin standartlarıyla tamamen uyumlu hale getirerek ALTE onayı almak (Q-Mark) ve kuruluşun tam üyeleri arasında yer alıyor. Bu süreçlerde büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sürece destek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı çalışanlarına, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Müşavirleri Emine Eroğlu ve Hayri Eren Suna ve bakanlık çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."