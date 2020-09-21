TEV bursları için fırsat devam ediyor

TEV ailemize yeni katılacak öğrencilerimizin burs başvurusunu kabul ettiğimiz bu günlerde, korona nedeniyle geçmiş yıllara göre değişiklikler barındıran başvuru sürecimiz hakkında bursiyer adaylarımızı bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle, bu yıl pandeminin eğitim yılı başlangıç tarihine etkisi sebebiyle başvuru takvimimizi yeniden planladık. Tüm başvuruları ileri alınan bu takvim doğrultusunda ve her zaman olduğu gibi sadece elektronik ortamda tev.org.tr adresinden kabul edeceğiz. Normal şartlarda ekim ayında yüz yüze gerçekleştirdiğimiz mülakatlarımız pandemi nedeniyle dijital ortamda hayata geçirilecek. Online mülakatlarımız, geçtiğimiz yıllardaki gibi titizlikle yürütülecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımı olan bursiyer seçimlerimiz için ülke genelinde vakfımızla iş birliği içinde hareket edecek ve dijital mülakat süreçlerimizi destekleyecek tüm üniversitelere şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt Bursu: 7 Eylül - 2 Ekim

Mesleki Orta Öğretim Bursu: 14 Eylül -18 Ekim

Üniversite Bursu: 21 Eylül - 18 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 21 Eylül - 18 Ekim

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Eylül - 18 Ekim

Korona Destek Bursları: 28 Eylül - 31 Aralık

Pandemiden dolayı okullarına, yurtlarına gidemeyen, bu nedenle elektronik başvuru için bilgisayar ve internet erişimi fırsatı olmayan adaylarımız olduğunu biliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini misyon edinmiş bir kurum olarak 'Tarlada Açan Gurur Çiçekleri' gibi ülkenin dört bir yanında azimle hayallerinin peşinde koşan öğrencilerimize ulaşabilmek için yetkililerin desteğini rica ediyoruz. Öğrencilerimizin kendilerine yol göstermesi amacıyla başvurabilecekleri kurumları aşağıda belirtmek istiyorum.

Online başvuru imkânı bulunmayan bursiyer adaylarımız,

- MEB’e bağlı olan en yakınında bulunan okullardan,

- Mezun oldukları okullardan,

- Yükseköğretim kurumlarından,

- Kamu kurum ve kuruluşlarından,

- Belediyelerden,

- Halk eğitim merkezlerinden,

- İnternet bağlantısı olan muhtarlıklardan,

- Ve internet bağlantısı olan yakınlarından destek alarak başvuru ve mülakatlarını tamamlayabilirler.

Tüm bu olanaklardan yararlanamayan öğrenciler ise TEV şubelerine ulaşarak bilgisayar kullanımı için destek alabilir ( TEV’in Türkiye genelinde Adana, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ ve Muğla (Bodrum) olmak üzere toplam 14 şubesi bulunuyor).

Ayrıca, doğal afetler, elim kazalar gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına tahsis ettiğimiz özel burslar ile desteklerimiz devam ediyor. Bu doğrultuda koronavirüsten vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları ve virüs sebebiyle vefat eden, iş göremez halde olan bireylerin ihtiyaç sahibi çocuklarının başvurularını ayrıca değerlendireceğiz. 28 Eylül’de başlayacak başvurular için duyuruları TEV sosyal medya hesaplarından ve web sitemizden takip edebilirsiniz, pandeminin devamıyla ilişkili olarak başvuruları yılsonuna kadar kabul edeceğiz. Halkımız ve kamuoyumuzun destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarımıza sesimizi duyurabileceğimize, onları her ne şartta olurlarsa olsunlar burs süreçlerimize dahil edeceğimize, eğitimle ulaşacağımız aydınlık geleceğe doğru hep birlikte omuz omuza, el ele, kalp kalbe yürüyeceğimize inanıyoruz.

Sağlıkla ve eğitimle kalın…

YILDIZ GÜNAY KİMDİR?

Eylül 2012’den beri TEV Genel Müdürlüğü yapıyor. Uluslararası kuruluşlarda finans alanında; şirket hazinesi yönetimi, finansal ticaret ve varlık yönetimi alanlarında geniş bir iş deneyimine sahip. TEV’e katıldıktan sonra vakfın kurumsallaşmasına öncülük ederek, stratejik gelişim planlarını ve kaynak maliyet optimizasyonu projelerini yürütüyor. Kariyerine 1990'da Citibank Hazine Departmanı’nda başlayan Günay, farklı varlık sınıfları için ticari sorumlulukları üstlendi ve Hazine Pazarlama Birimi Müdürlüğü’ne terfi etti. TEV’e katılmadan önce, 1995’te Cargill’e katıldı ve finansal ticaret birimleri, şirket hazinesi, finansal operasyonlar alanlarının sorumluluğunu aldı. 2004'te Cargill-Black River Varlık Yönetimi Türkiye ofisini kurdu. Genel Müdür ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Sorumluluk alanı zaman içinde Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayacak şekilde genişledi. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Günay aynı zamanda TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan vekili.