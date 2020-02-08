Test kitabı isteyen çocuk için KDK devreye girdi

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK), yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi, Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını belirterek yardım etmesi için KDK'ye başvurdu. Başvuru üzerine hızlı çözüm üretebilmek için kurumun irtibata geçtiği okul müdürü, çocuğun kaliteli eğitim hakkının güvence altına alınması amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını ve sonucu KDK uzmanlarına ileteceğini belirtti. KDK uzmanları, küçük çocuğun test kitaplarına erişimi konusunda yapılan girişimleri, titizlikle takip etti. Müdürün konuyu bizzat takip ettiği, çocuğa ihtiyacı duyulan kaynak kitapların verildiği, aynı zamanda rehberlik servisinin öğrencinin çalışma takvimiyle ilgilendiği tespit edildi.