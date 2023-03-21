Özvar: Nisan’da kararı yeniden gözden geçireceğiz

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, İzmir’de Ege Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 256’ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı. Özvar burada yaptığı konuşmada, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak, “Alınan kararı Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesi” ifadesini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ

256’ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı açılış konuşmasında Özvar şunları söyledi: “Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki zamanlarda gerçekleştireceğimiz bazı projeler hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. İlk olarak YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik AR-GE çalışmalarının çeşitlenmesi ve hızlanması için ortak proje çağrısında bulunacağız ve bu kapsamda projeleri destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra bölge sanayisinin yeniden canlanmasına katkı sağlamak ve bölgede ikamet eden öğrencilerimizin sanayi kuruluşlarımızdaki istihdamına imkan vermek adına istihdam odaklı staj projelerini de Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak olarak netleştireceğiz.

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ONLİNE DİPLOMASİ SEMİNERİ

İlerleyen günlerde deprem bölgesindeki öğrencilerimize yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa online diplomasi seminerleri düzenleyeceğiz. Söz konusu seminerler için yakın zamanda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile bir protokol töreni gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak, öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza yönelik burs programlarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğimizi büyük bir memnuniyetle duyurmak isterim. Bu bağlamda, yükseköğretim sistemimizi nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak ve üniversitelerimizde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla YÖK olarak Uluslararası Araştırmacı Destek Programları hazırladık. Bu kapsamda Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere dört ayrı kategoride toplam 315 kişiye burs sağlamayı hedefliyoruz.

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100 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YURT DIŞINA GİDECEK

Uluslararası Araştırmacı Destek Programları çerçevesinde ilk olarak Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerimizin tez konularına ilişkin Temel Bilimler alanında yurt dışında 1 ile 3 ay arasında süre ile araştırma yapmasına imkan vermek üzere toplam 100 araştırma görevlisini yurt dışına göndereceğiz. Temel Bilimler’de Doktora Sonrası Araştırma Projesi ile üniversitelerimizde doktor araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak görev yapan akademik personelimizden, Temel Bilimler alanında doktora sonrası çalışmalarını yurt dışında yürütmek isteyen toplam 100 araştırmacımız en fazla 9 ay süre ile yurt dışına gönderilecek.

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ÖNCELİKLİ ALANLAR DESTEKLENECEK

Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerimizdeki öğretim üyelerimizin yurtdışı akademik izin kapsamında araştırma yapmalarını sağlamak üzere toplam 100 araştırmacımızı yurt dışına göndereceğiz. Üniversitelerimizin öğretim üyeleri 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlarda desteklenecektir. Bu proje kapsamında ücretli akademik izinli olarak en fazla 9 ay süre ile Elektronik, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Kimya, Makine- Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Raylı Sistem Araçları ile Tarım ve Savunma Sanayii alanlarında yurt dışında araştırmalarını yapabilecekler.

YABANCI ÖĞRENCİYE ARAŞTIRMA İMKANI

Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora yapman 5 yabancı uyruklu öğrenci ile aynı alanlarda doktorasını son 2 yıl içinde tamamlamış olan 10 yabancı uyruklu araştırmacıya Türkiye’deki 7 üniversitemizde 1 ile 2 yarıyıl arasında süre ile araştırma yapma imkanı sağlayacağız. Yükseköğretim Kurulu olarak programlardan faydalanacak araştırmacılara 20 bin aylık ve 10 bin TL yol ücreti desteği sağlayacağız.