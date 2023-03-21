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Bakan Özer açıkladı: 4 ilde eğitim kademeli başlayacak

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci
Bakan Özer açıkladı: 4 ilde eğitim kademeli başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 12:01

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.

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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

Üçüncü ve son kategoride ise 4 ilimiz bulunuyor. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Valilerimiz, Kaymakamlıklarımız tüm vekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlerimizle kapsamlı bir şekilde istişarede bulunduktan sonra bu 3. kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık.

Malatya ilimizde; Arapkir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart... Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan, Kahramanmaraş ilimizde; Andırın ve Ekinöz ilçelerimizde 27 Mart Hatay ilimizde; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde eğitim öğretim başlıyor.

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Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda konteyner okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık.

Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz.

"BÖLGEYE KALICI PREFABRİK OKULLAR YAPACAĞIZ"

8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız.

Bölgeye prefabrik kalıcı okullar yağacağız.Bakan Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki okullarda hasar tespit çalışmalarına çok büyük destek gösterdi.

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci

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