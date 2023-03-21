Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı: Ülke geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor

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Ülkemiz üzerinde etkili olan yağışlı sistemin bugünden itibaren ülkemizi terk edeceği, ancak yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de Perşembe günü; tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ YAĞIŞ UYARISI

Deprem Bölgesinde; Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe günü batıdan başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların; Perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.