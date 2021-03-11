Mesleki eğitime 176 milyon lira destek

‘Mesleki Eğitimde 1.000 Okul’ projesinin 2021 yılı Mart ayı performans değerlendirme toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, mesleki eğitimde kaliteyi arttırmak ve meslek liseleri arasındaki başarı farklarını azaltmanın hedeflendiği projenin ilk dört aylık performansı veriler ışığında değerlendirildi. Bugüne kadar proje kapsamında 1.000 okula 1.000 kütüphane kuruldu. 1.000 okuldan fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olanların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Bu kapsamda 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirası 2020 yılında kullanılarak mevcut laboratuvarlar yenilendi. Proje kapsamındaki 1.000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021 yılında 1.000 okulun güçlendirme kapsamında olan okullara 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Proje kapsamındaki 1.000 okulda bulunan öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor. Bu kapsamda 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

‘PROJE TAKVİMİNE GÖRE İLERLİYOR’

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı projenin takvimine göre ilerlediğini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Proje kapsamında bugüne kadar okullara 176 milyon liralık yatırım yapıldı. Projeyle meslek liseleri arasındaki başarı farklarını azaltmada önemli bir mesafe kaydedilecek. Beş ay önce başlattığımız proje takvimine göre ilerliyor. Bu toplantıda da projenin dört ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.