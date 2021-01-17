Mesleki eğitimde ‘güçlü’ işbirliği

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlığın 2023 eğitim vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeler yaptığını hatırlattı. Mesleki eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin sanayiyle birlikte yapılması gerektiğini belirten Özer, “Özellikle sektörlerle çok güçlü işbirlikleri kurularak, iş gücü piyasalarıyla uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldı. Ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hale getirildi. Bu iyileştirmelerle birlikte toplumun mesleki eğitime bakışı olumlu yönde değişti. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor. Bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz” diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, mesleki eğitim sisteminin öncelikli probleminin cazibe eksikliği olduğunu belirtti. Mesleki ve teknik okullara başlayacak öğrencilerin beceri ve ilgi testlerine tabi tutulması ve buna uygun meslek alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Özdebir, bu uygulamayı ASO’ya bağlı tüm okullarda gerçekleştirdiklerini söyledi. Mesleki eğitimi hem ekonominin ihtiyaçlarını hem de küresel rekabet ve teknolojide meydana gelen eğilimleri dikkate alarak planlamak gerektiğine dikkat çeken Özdebir, şunları söyledi:

“Mesleki eğitim sistemi, çalışma hayatındaki ve sanayinin ihtiyaçlarındaki değişimlere hızlı bir biçimde cevap verebilmeli. Mesleki eğitim sistemimizin öncelikli problemi cazibe eksikliğidir. Mesleki eğitimde farklı programlar arasında yatay ve dikey geçiş esnekliğinin bulunmaması mesleki eğitimin cazibesini azaltarak ona olan ilginin azalmasına yol açtı. Mesleki eğitim alanında yüksek vasıflı eleman temininde AB-ECVET sisteminin ülkemizde etkin olarak uygulanmalı. Kalifiye, uzman elaman olmak, meslekte belli bir kıdemle mümkün. Mesleki eğitimde alanda çalışmayı teşvik etmek, uzmanlaşmayı sağlamak için meslekte belli süre kalanların önünün açık olması ve mesleğinde ilerleyebilmesinin sağlanmalı. Bu nedenle meslekte belli süre çalışan meslek elemanlarının zamanla teknisyen, tekniker ve mühendisliğe kadar kariyer yolu açık olmalı.”

‘MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ’

ATO Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimin öneminin anlaşılmasıyla birlikte son yıllarda meslek liselerine ilginin arttığını kaydederek, “Bu ilgi ve toplumun tüm kesimlerinin çabalarıyla Türkiye son yıllarda mesleki eğitim konusunda önemli mesafeler kat etti. Biz de ATO olarak çeşitli projelere verdiğimiz desteklerle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu konuda her türlü katkıyı vermeye ve işbirliğine hazırız” dedi.

Toplantıda ayrıca Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilecek bir binada gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve ASOSEM Müdürü Ruhi Kılıç katıldı.