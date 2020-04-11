Meslek liselerine bir alkış da benden

Tüm okullar tatildeyken meslek liseleri fabrika gibi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Bu sürecin ilk şoku sırasında meslek liseleri ihtiyaç duyulan koruyucu malzemelerin üretilmesinde öncülük yaptığı gibi, yerli üretimi de ön plana çıkardı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in bu son gelişmeler üzerine yeni mottosu: “Kara gün dostu mesleki eğitim.”

Özer, bu başarının en önemli nedenini şöyle açıklıyor:

“Mesleki eğitimin sorunlarının çözümü için toplumda güçlü bir mutabakat olduğunu biliyorduk. Bu nedenle tüm çalışma arkadaşlarımızla mesleki eğitimin güçlendirilmesi için seferber olduk. Attığımız adımlar sahadaki problemleri teker teker çözmeye başladı. Tüm sektörlerle güçlü, eğitim ve istihdamı bir arada değerlendiren bir işbirliği modeli geliştirerek uygulamaya koyduk. İş dünyasının acil ihtiyacı olan ve çıraklık-kalfalık-ustalık geleneksel eğitimini sürdüren mesleki eğitim merkezlerimizi güçlendirdik. ASELSAN ve İTÜ mesleki ve teknik anadolu liseleri gibi rol model okullar kurduk. Mesleki eğitimde üretim kapasitesini arttırmak için gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu çok yönlü ve sistematik yaklaşım ve adımlar kısa sürede meyvesini verdi.”

Özer’in dediği gibi son iki yılda meslek liselerine talep arttı. Hatta ilk kez sınavlı okul olarak en başarılı öğrencilerin yer aldığı yüzde 1’lik dilime geçti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler çırak, kalfa ve usta bulamamaktan şikâyetçiydi. Bakanlığın mesleki eğitim merkezlerine yönelik iyileştirmeleri bu alanda da umutları arttırdı. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir yılda yüzde 62 arttı.

KORONAVİRÜSTE İMDADA YETİŞTİ

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde meslek liseleri, ürettikleri ürünlerle bir anda gündemimize girdi. Salgının ilk günlerinde bir anda marketlerde ve eczanelerde kolonya rafları boşalmıştı. Bunun üzerine ülkenin dört yanındaki meslek liseleri dezenfektan üretip çevrelerindeki sağlık kuruluşlarına vermeye başladı. Bakanlık bu konuda hemen bir koordinasyon birimi oluşturdu. Temizlik malzemeleri ve dezenfektan üretimini çok fazla ihtiyaç duyulan cerrahi maske üretimi izledi. Hızla yapılan yatırımlarla teknik liseler 81 ilde yaklaşık 54 bin okul ve birimin temizlik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaştı. Daha sonra üretimi iki katına çıkartacak yatırım yapıldı ve tüm illerde meslek liseleri toplumun ihtiyacını karşılamaya başladı.

CERRAHİ MASKE MAKİNESİ DE TAMAM

Pandeminin ilk günlerindeki maske sıkıntısında da imdada meslek liseleri yetişti. 21 ilde altyapısı olan 37 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde gerekli yatırım yapılarak maske üretimi yapılmaya başlandı. Bugüne kadar 4 milyon maske üretilerek dağıtıldı.

Bu liseler ihtiyaç duyulan ürünleri üretmekle kalmadı, yine en çok ihtiyacın olduğu solunum cihazı ve maske makinesi üretimi ile zirveye ulaştı. Mart ayının sonunda İstanbul’da Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ilk ‘otomatik üç katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi’ni üretti. Üretilen makine İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kuruldu. Sadece bu okul, ayda 2 milyon maske üretebiliyor. Aynı makineden iki tane daha yapılarak, artık ayda 10 milyon cerrahi/tıbbi maske üretebilecek kapasiteye ulaşıldı.

N95 MASKE MAKİNESİ VE SOLUNUM CİHAZI YOLDA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’den öğrendiğime göre meslek liseleri N95 standardında maske makinesi ve solunum cihazının üretilmesinde son aşamada. Özer, meslek eğitimin kriz günlerinde öneminin ne kadar büyük olduğunun daha iyi görüldüğünü vurguluyor: “Bir taraftan üretim kapasitemizi, diğer taraftan üretim çeşitliliğini arttırmak için ayrı bir çalışma yaptık. Okullarımızı kriz günlerinde ihtiyaç duyulan veya duyulabilecek ürünlerin üretimi için seferber edebilecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Gerekli yatırımları da yapıyoruz. Böylece, sıkıntılı günlerde mesleki eğitimin üretim ve hizmet kapasitesini hemen devreye sokabilecek duruma getiriyoruz.”