MEB'den liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarıyla ilgili açıklamalara yer verildi. MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak COVID-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi. Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim ait ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Yurtdışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurtdışı temsilciliğince sınav uygulanacak. Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.