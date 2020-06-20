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Eğitim
Haber Giriş: 20.06.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

LGS'nin ilk oturumu sona erdi

Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
LGS'nin ilk oturumu sona erdi
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Saat 09.30'da başlayan LGS'nin ilk oturumu sona erdi.

LGS'nin ilk oturum sona erdi. 09.30’da başlayan ilk oturum 75 dakika sürdü. Sınav sırasında isteyen öğrenci maskesini çıkardı. İlk oturumda adaylar sözel alanda Türkçe'den 20, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilden 10'ar soru yanıtladılar. Şimdi 45 dakikalık aradalar.

Ara sırasında bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarılırken, bazıları da bahçe dışındaki anne babalarına koştu. Parmaklıklar arasında ailelerinden su ve yiyecek alan öğrenciler, 11.30’da ikinci oturuma başlayacak.

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Dilek ATLI
Dilek ATLI
datli@hurriyet.com.tr
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