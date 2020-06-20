LGS'nin ilk oturumu sona erdi

LGS'nin ilk oturum sona erdi. 09.30’da başlayan ilk oturum 75 dakika sürdü. Sınav sırasında isteyen öğrenci maskesini çıkardı. İlk oturumda adaylar sözel alanda Türkçe'den 20, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilden 10'ar soru yanıtladılar. Şimdi 45 dakikalık aradalar.

Ara sırasında bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarılırken, bazıları da bahçe dışındaki anne babalarına koştu. Parmaklıklar arasında ailelerinden su ve yiyecek alan öğrenciler, 11.30’da ikinci oturuma başlayacak.