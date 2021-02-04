LGS Şubat ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlıyor. Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8’inci sınıf öğrencileriyle paylaşıldı.

Şubat ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 8’inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran’da yapılacak LGS’ye girecek öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

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