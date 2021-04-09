LGS adayları için örnek soru kitapçığı yayınlandı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) adayları için sınava ilişkin örnek soruların yer aldığı 5’inci soru paketi yayınlandı. Nisan ayı örnek sorularıyla beraber bugüne kadar bin 60 örnek soru, 8’inci sınıf öğrencilerinin erişimine açıldı. Bu eğitim dönemine ait ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020’de, 2’nci örnek soru paketi 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat, 4’üncü soru paketi ise 8 Mart itibariyle 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açıldı.
Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10’ar; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Örnek sorular, 6 Haziran'da yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayınlanmaya devam edecek.
Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek
sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.