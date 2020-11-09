İlkokul öğrencilerine yeni kaynak desteği

İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıf düzeyinde 3 bin 500 adet soru, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. Çalışma soruları Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Kaynak desteği, 2'nci sınıflar için 785, 3'üncü sınıflar için 1115 ve 4'üncü sınıflar için 1600 çalışma sorusunu içeriyor. İlkokullar için erişime açılan yeni paketle birlikte tüm sınıf düzeyleri için kaynak sunulmuş oldu.

Daha önce öğrencilere destek amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 8'inci sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav örnek soruları ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri yayımlanmıştı. Ardından ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere ilk kez yeni bir destek paketi daha hizmete sunulmuştu. Böylece, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanarak yayımlanan 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma fasikülüyle destek kapsamı genişletilmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gören bu destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.