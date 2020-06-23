Güvenlik güçlerinin çocuklarına eğitim bursu

Doğa Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, burada eğitim almak isteyen güvenlik güçlerinin çocuklarına yüzde 50 burs desteği sağlanacak. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa ailesiyle birlikte uzun soluklu bir projeksiyonun başlangıcını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:



‘TOPLUMA ÖRNEK OLDULAR’

“Pandemi döneminde çalışmalarıyla hepimize umut olan güvenlik güçlerimizin çocuklarına yüzde 50 burs desteği sağlayacağız. Sürecin zorluklarını göğüsleyen ve ülkemize hizmet veren güvenlik güçlerimizin çocukları, bizim de evlatlarımızdır. Yarına umutla bakabilmek için bugünün çocuklarını desteklemeliyiz. Ülkemiz için çalışarak üretmek hepimizin görevidir. Pandemi sürecinde güvenliğimizi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşın alışverişlerini yapmalarına da destek olan güvenlik güçlerimiz, duyarlılıklarıyla tüm toplum için örnek oluşturdu. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerinde kalırken, hep görevleri başında olan Jandarma ve Emniyet güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."