MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriElazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
GeriEğitim Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

Deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatılan Elazığ’da 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ve 126 bin 276 öğrenci ders başı yaptı.

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı. Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime üç hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve 126 bin 276 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle