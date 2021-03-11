EBA dünya sıralamasında birinci oldu

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin yürütüldüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Udemy, Blackboard gibi uluslararası olarak hizmet veren birçok platformu sıralamada geride bırakarak, eğitim kategorisinde birinci sıraya yerleşti. İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz etmeye yardımcı olan SimilarWeb’in verilerine göre EBA tüm kategoriler içerisinde ise dünyada 334, Türkiye’de 14’üncü sırada yer alıyor.

‘YÜZ YÜZE EĞİTİM SIRALAMAYI DEĞİŞTİREBİLİR’

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Şamil Demircan, yüz yüze eğitim sürecinde sıralamada değişiklik olabileceğini belirtti. Demircan, şu açıklamada bulundu:

“2020 yılının Mart ayında tam anlamıyla evlere kapandığımız dönemde EBA, gerek eğitim gerekse tüm kategoriler arasında daha yukarı sıralardaydı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte EBA’ya duyan ihtiyaç azalacağından sıralamada değişiklik olabilir ancak bu bir başarısızlık göstergesi değil. Okulların tatil olduğu dönemlerde de eğitim sitelerinin kullanımı azalıyor. Sıralamalar elbette ülkelerin aldıkları kararlardan da etkileniyor, EBA’nın bu anlamda dünya çapında üst sıralarda yer alması Türkiye’nin dünya çapındaki başarısını kanıtlıyor.”