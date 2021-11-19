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Büyük işbirliği

#Mesleki Eğitim#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Milli Eğitim Bakanlığı
Büyük işbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

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Her Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasını hedefleyen proje için Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

Özer, “Mesleki eğitim artık Türkiye’nin geleceği oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte istişarelerimiz sonucunda yeni bir paradigma değişimine gittik. Artık mesleki eğitimde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak işverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. Tam tersine işverenleri eğitim süreçlerimizin tamamına dahil ediyoruz” dedi.

Varank ise şunları söyledi: “Bu imzayla sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız. Mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırıldı. Yani meslek öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda bir lise diploması da alabilecek.”

Büyük işbirliği

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BAKAN ÖZER KAYNAK YAPTI

Bakan Özer ve Bakan Varank, Tuzla OSB’deki İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerin mesleki çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Bakan Özer atölyede kaynak yaptı. İki bakan ardından İTOSB Ticaret Merkezi’nin açılışı için kurdela kesti.

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#Mesleki Eğitim#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Milli Eğitim Bakanlığı

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